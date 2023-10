Microsoft chce jít příkladem. Chystá jaderné reaktory pro datová centra

Společnost Microsoft vzbudila pozdvižení pracovním inzerátem na pozici šéfa programu jaderných technologií, který by měl vést projektové iniciativy ke všem aspektům infrastruktury jaderné energie pro globální růst. To ve skutečnosti znamená, že se firma chystá vážně zkoumat možnosti provozování vlastních jaderných reaktorů. Nemá jít o obří elektrárny, ale o takzvané malé modulární reaktory umístěné poblíž velkých datových center.

Informační a komunikační technologie spotřebovávají asi čtyři procenta na světě vyrobené energie a do roku 2040 má tento podíl dramaticky vzrůst. Už teď je přitom tento obor odpovědný za 1,5 procenta globálních uhlíkových emisí – víc než celý tolik kritizovaná letecká doprava. Podstatná část této zátěže připadá na datová centra.

Jejich podíl navíc dál poroste: jednak kvůli rozvoji AI a také kvůli tomu, že podniky přesouvají své IT infrastruktury z vlastních serverů do cloudu – tedy do datových center. A zhruba polovinu všech světových datových center provozují tři firmy: Amazon, Microsoft a Google.

Datová centra v kleštích

Dodavatelé IT služeb čelí protichůdným požadavkům: energetické nároky jejich datových center dramaticky rostou – ale vzrůstá i tlak veřejnosti, zákazníků nebo úřadů na snižování uhlíkové stopy.

Zátěž pro životní prostřední, kterou provoz datových center představuje, stoupá především v souvislosti s rozvojem umělé inteligence (AI). Pod tímto pojmem se nejčastěji skrývají takzvané velké jazykové modely jako třeba ChatGPT společnosti OpenAI. Právě ChatGPT běží na Azure, cloudové infrastruktuře Microsoftu, který má v tomto startupu poloviční podíl. A jenom trénink jeho verze GPT-3 spotřeboval 1 300 MW elektrické energie a měl na svědomí emise 550 tun CO 2 .

Největší datové centrum Microsoftu ve Spojených státech je ve státě Iowa, kde se třetina elektrické energie vyrábí z uhlí. Microsoft sice má kontrakty s dodavateli „zelené“ elektřiny, ale tento koncept má dvě trhliny. Především, zelené certifikáty stojí především na takzvaných offsetech (zjednodušeně jde o certifikáty, že nějaké pole nebo les absorbuje určitý objem CO 2 ) – a funkčnost offsetových programů je čím dál víc zpochybňována. Kromě toho: i kdyby provozovatel opravdu živil své datové centrum čistě zelenou energií, tu špinavou prostě spotřebuje někdo jiný.

Relativně dostupné řešení

O jaderných plánech Microsoftu není nic bližšího známo. Indikátorem by mohlo být, že zakladatel firmy Bill Gates spolu s dalším miliardářem Warrenem Buffettem financuje vývoj revolučního konceptu jaderného reaktoru chlazeného roztavenou solí. Tento projekt je však v plenkách a najímat experta na jeho implementaci by bylo velmi předčasné.

Do vzdálené budoucnosti spadá také využití energie z jaderné fúze. I tam Microsoft podniká konkrétní kroky. Nepřímo se podílí na financování startupu Helion, který vyvíjí fúzní reaktor. Uzavřel s ním smlouvu na dodávky elektřiny od roku 2028. Helion je však v podobné pozici jako ostatních zhruba třicet fúzních projektů: jeho prototyp zatím spotřebovává řádově víc energie, než kolik jí vyrobí, a design svého reaktoru nemá ani hotový, natož schválený.

Microsoft tedy nejspíš sáhne po relativně nejdostupnějším řešení – reaktoru amerického startupu NuScale. Ten je ze všech malých modulárních reaktorů nejdál v procesu certifikace: v lednu 2023 získal vůbec první certifikaci designu od amerického jaderného regulátora. Toto zařízení má pro napájení datového centra ideální výkon 50 MW vyrobené elektrické energie. Na provoz velkého datového centra by tak byly potřeba dva takové reaktory; na největší světové datové centrum, které provozuje čínský telekomunikační operátor, by byly potřeba přesně tři.

Pro české firmy se tu příležitost neotvírá. V Česku sice vznikají tři designy malých reaktorů – průmyslová skupina Witkowitz vyvíjí svého Davida, akademický startup Teplator vyvíjí stejnojmenný reaktor a jaderný výzkumný ústav v Řeži vyvíjí reaktor CR-100 – ale všechny mají primárně za cíl výrobu tepla, zatímco Microsoftu jde především o elektrickou energii.

Řeší se i beton

Navzdory energetické náročnosti svých datových center Microsoft slibuje, že do roku 2030 bude mít negativní uhlíkovou bilanci. V rámci tohoto úsilí financuje také vývoj technologií, které mají zásadně snížit uhlíkovou stopu stavebnictví. Jde především o beton, na jehož výrobu připadá okolo osmi procent světových emisí CO 2.

Na stavbě svého nového datacentra ve státě Washington zkouší použití betonu, kde část složení tvoří vápenec, který vznikl z mořských řas – a tedy ze vzdušného CO 2 , který řasy spotřebovaly ke svému růstu. Další přísady v tomto betonu také obsahují různé formy uhlíku. Výsledkem je, že beton má celkovou uhlíkovou stopu méně než poloviční proti tradičnímu betonu.

Microsoft podporuje klimatické inovace prostřednictvím investičního fondu, pro nějž vyčlenil miliardu dolarů. Mezi podporovanými projekty je řada dalších technologií pro stavebnictví a také třeba technologie pro výrobu oceli z nekvalitních zdrojů železa, například z recyklovaného odpadu nebo dokonce z odpadu při zpracování železné rudy.