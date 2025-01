Výstavba nových jaderných bloků v Británii vázne. I kvůli ochraně ryb

Skupina EDF v loňském roce oznámila, že elektrárna by mohla být uvedena do provozu až v roce 2031, tedy o několik let později, než se původně počítalo. Ačkoliv náklady na její kompletní výstavbu se v cenách roku 2015 měly pohybovat okolo 35 miliard liber, což tehdy odpovídalo 1,3 bilionu korun, ty skutečné budou mnohem vyšší, píše server The Guardian.

Na nárůstu se podepsala nejen vysoké inflace z posledních let, která masivně stoupla zejména během koronavirové pandemie. Vyšší náklady souvisí i se zpožděním výstavby, které se potýká i s chybějícím řešením ochrany ryb.

Stavbu komplikují enviromentální překážky

Francouzská společnost požádala britskou vládu, aby uvolnila přísné byrokratické a enviromentální překážky, které výstavbu komplikují.

Skupina EDF původně počítala s tím, že dojde k instalaci speciálního akustickému systému, který bude ryby odpuzovat. Někteří britští politici tento záměr s trochou nadsázky označovali za rybí diskotéku a několik měsíců se zdálo, že plánu nic nebrání v cestě. Z této technologie ale nakonec sešlo, neboť se firma obávala o bezpečnost potápěčů, kteří by museli v budoucnu provádět údržbu v náročných podmínkách.

Bez dostatečné ochrany by ale v řece Severn mohlo z důvodu reaktoru zahynout až 46 tun ryb za rok, což znepokojuje místní organizace i ekology. Francouzská společnost i proto přišla s náhradním řešením, které by znamenalo vytvoření jakéhosi nového několikasethektarového slaného mokřadu podél řeky, který by úbytek ryb kompenzoval. Ani tento plán nevyšel, neboť se proti němu obrátili zemědělci i vlastníci půdy. Jiné řešení zatím není vůbec na stole.

S jadernou energetikou Británie do budoucna počítá

Výstavba elektrárny Hinkley Point běží od roku 2018 a EDF zde staví dva bloky typu EPR, každý s instalovaným výkonem 1 600 MW. Během prosince loňského roku se podařilo dělníkům umístit 13 metrů vysokou a 500 tun vážící ocelovou tlakovou nádobu reaktoru. V roce 2025 by měla být zahájena instalace čtyř 25 metrů vysokých parogenerátorů v tlakové nádobě.

Britská vláda do budoucna počítá i s dalšími jadernými projekty, mezi které se řadí hlavně elektrárna Sizewall C. Odhadované náklady na výstavbu této elektrárny ale také postupně rostou. Oproti roku 2020 se dokonce již zdvojnásobily a momentálně činí celkem 40 miliard liber.

Výkon z jádra by se ve Spojeném království do roku 2050 měl dokonce zečtyřnásobit. Británie totiž s jádrem počítá jako s čistým zdrojem, který zemi pomůže dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, uzavírá server The Guardian.