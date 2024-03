Sázka na konec jádra státu New Yorku nevyšla. Ekologové se radovali předčasně

Ekologové donekonečna několik let opakovali, že činnost jaderné elektrárny Indian Point má negativní vliv na životní prostředí. Varovali, že její provoz může vyvolat katastrofu, a to přesto, že státu dodávala velkou část bezuhlíkové elektřiny. Jádro ale v dalších měsících a letech nahradil zemní plyn, píše britský deník The Guardian.

Kvůli uzavření jejího provozu a náhradním zdrojům však v americkém státu New York citelně stouply emise skleníkových plynů. Jeho energetická síť je nyní o mnoho špinavější, v tomto ohledu překonává i tradičního emisního rekordmana – stát Texas. Emise státu New York jsou dokonce vyšší, než jaký je průměr Spojených států amerických.

„Z pohledu klimatických změn to skutečně byl krok zpět. Jde o varovný příběh, kvůli němuž je nyní stát New York ve složité situaci,“ říká Ben Furnas, odborník na klimatickou a energetickou politiku z Cornellovy univerzity.

Obavy z jaderné katastrofy

Ekologové dlouhodobě volali po uzavření hlavně kvůli obavám o únik radioaktivního materiálu do podzemních vod. Hrozily také škody na populaci ryb, neboť jaderná elektrárna využívala k chlazení vodu z řeky. Některé problémy ale elektrárna Indian Point opravdu měla. Například na jaře roku 2015 unikly do řeky Hudson tisíce litrů oleje z poškozeného transformátoru.

Indian Point Odstavená jaderná elektrárna Indian Point se nachází asi 65 kilometrů severně od Manhattanu. Provoz zahájila v šedesátých letech minulého století. Její tři reaktory v jednu chvíli zajišťovaly asi čtvrtinu celkové energie, kterou americký stát New York každoročně spotřeboval.

Uzavření provozu probíhalo postupně. Tehdejší guvernér státu New York Bernie Sanders jej nejprve oznámil v roce 2017 s tím, že reaktory budou vyřazené z provozu do roku 2021. Po jejím odstavení klesl ve státě New York podíl výroby elektřiny z jaderných zdrojů z třetiny přibližně na pětinu.

Ve státě New York se nyní ještě nachází další dvě jaderné elektrárny, které v minulosti rovněž čelily velkému odporu ekologů. Licence k jejich provozu vyprší během tohoto desetiletí.

Klimatické cíle státu v ohrožení

Vedení amerického státu nyní chce, aby jeho rozvodná síť do roku 2040 neprodukovala žádné emise. Otázkou ale je, zda se tento cíl podaří bez jaderných zdrojů splnit. Nejspíš k tomu přispějí dva velké projekty, které mají být spuštěny do roku 2027. Týkají se přísunu kanadské vodní, solární a větrné energie. Pokud se k nim ale nepřidají i další, tak to pravděpodobně stačit nebude.

„S budováním obnovitelných zdrojů stále potřebujeme energii pro případ, že vítr nefouká a slunce nesvítí. Nejčastěji to je plyn. Odebrání velkého kusu čisté energie z jádra může být z pohledu změny klimaty ranou, jež si způsobujeme sami,“ doplňuje odborník Ben Furnas.

V kontextu celých Spojených států amerických hraje jaderná energetika stále důležitou roli. Země díky jaderné energii vyrábí asi pětinu své elektřiny.