Kevin Merriga je předseda společnosti Northrop & Johnson, která se zabývá prodejem luxusních jachet. Jeho firma v posledních týdnech uzavřela několik velkých obchodů, za nimiž stáli američtí zákazníci. Podle něj jejich zájem o luxusní plavidla roste a pro celý trh jsou stále důležitější. „V poslední době jsou to právě Američané, kteří zvýšili své nákupy,“ uvedl Merrigan. Ke konci roku jeho společnost uzavřela několik velkých obchodů. „Je to opravdu pozoruhodné a jde právě o americké kupce,“ říká. Poptávka z Evropy a Blízkého východu naopak slábne, píše portál CNBC.
Čím dražší jachta, tím větší zájem
Na novou luxusní jachtu si dnes zákazníci mohou počkat až do roku 2031. Přední loděnice mají totiž výrobu na několik let dopředu kapacitně naplněnou. Část zájemců proto dává přednost již vyrobeným lodím, které mohou začít využívat prakticky hned. Především těch velkých a zachovalých jachet je však na trhu aktuálně nedostatek.
Nedostatek těchto plavidel se promítá také do jejich cen. Téměř nové jachty se tak mohou prodávat i za výrazně vyšší sumy, než za jaké se původně prodávaly.
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S výjimkou největších plavidel však prodej luxusních jachet v posledních letech postupně zpomaluje. Po mimořádně silných letech 2022 a 2023, kdy lidé po pandemii více utráceli za luxus a cestování, začala poptávka postupně klesat.
Od ledna do září letošního roku se ve světě prodalo přibližně o jedno procento méně použitých jachet delších než 24 metrů než ve stejném období loni. Jejich celková hodnota se snížila zhruba o pět procent.
Méně se prodává i nových jachet. Podle společnosti Northrop & Johnson se jich letos do konce září prodalo 216. Loni za stejné období to bylo dokonce 266.
Kupříkladu u použitých jachet dlouhých 40 až 50 metrů vzrostl počet prodaných lodí ze 49 na 63. Největší zájem je podle makléřů o velká plavidla, která jsou relativně nová a dobře udržovaná. Zákazníci oceňují především to, že si je mohou převzít téměř okamžitě a nemusí několik let čekat.
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Podle šéfa společnosti Fraser Yachts Anderse Kurténa je největších luxusních jachet na trhu nedostatek už čtyři až pět let. „Zájem kupujících přitom stále převyšuje jejich nabídku,“ uvedl pro CNBC.
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Mění se také složení zákazníků, kteří si luxusní jachty pořizují. Podle makléřů mezi nimi přibývá mladších Američanů ve věku od třiceti do čtyřiceti let. Mnozí z nich zbohatli v technologickém odvětví. Řada z nich zároveň namísto koupě raději volí jejich pronájem.
Právě pronájem přitom bývá prvním krokem k pořízení vlastní lodě. Zákazníci si nejprve vyzkoušejí několik plaveb a postupně zjišťují, jaký typ jachty jim vyhovuje. Někteří se až následně rozhodnou pro samotnou koupi.
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Také trh s pronájmy jachet si ale prošel obdobím slabší poptávky. Začátek letošního léta ovlivnila především válka na Blízkém východě, kvůli které část zákazníků změnila své plány na další měsíce. V srpnu se však zájem znovu zvýšil.
Zájem o luxusní jachty nyní prověří také veletrh ve floridském Fort Lauderdale, který začal ve středu 28. října. Patří mezi největší akce svého druhu na světě a letos se na něm představí více než 150 velkých jachet.
Už zářijový veletrh v Monaku každopádně ukázal, že o drahá plavidla je zájem. Společnost Fraser Yachts tam představila čtyři jachty, přičemž u jedné z nich se ještě během akce podařilo sjednat prodej, uzavírá CNBC.