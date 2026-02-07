Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teakovému dřevu, které čelí rostoucímu tlaku kvůli neudržitelným praktikám a sankcím spojeným s jeho těžbou v Myanmaru. Tato země patří mezi klíčové producenty teaku, dovážet ho do Evropské unie či Spojených států ovšem není legální, napsal portál BBC.
Jachta Koru, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, kotví v zátoce...

Jachta Koru, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, kotví v zátoce Palma de Mallorca. (5. července 2023) | foto: ČTK

Superjachta Koru amerického podnikatele Jeffa Bezose ve Španělsku (17. května...
Superjachta Koru amerického podnikatele Jeffa Bezose ve Španělsku (17. května...
Bezosova superjachta nemá heliport. Součástí superjachty Koru je tudíž menší...
Nizozemská společnost Oceanco, která postavila například superjachtu Koru pro Jeffa Bezose, dostala za využití myanmarského teakového dřeva v interiéru od nizozemských úřadů v roce 2024 pokutu. Potrestán za využití teakového dřeva byl koncem roku 2024 britský výrobce Sunseeker, který se specializuje na luxusní motorové jachty.

Výrobci jachet se snaží najít alternativy k teakovému dřevu. Na popularitě získávají modifikované dřeviny, syntetické materiály i lamináty teaku.

Zájem o superjachty roste. Jejich cena se šplhá do miliardových výšin

„Teak již není v naší nabídce nikde k dispozici. Věřím, že jsme jediní, kdo to dělá,“ uvedl pro BBC Nicolas Lapp, spoluzakladatel a technický ředitel ve společnosti Sunreef Yachts, která se specializuje na luxusní jachty.

Důvodem je podle něj obtížné získávání kvalitního dřeva z plantáží i snaha o udržitelnost „Když si koupíte teakové dřevo z plantáží, máte spoustu dřeva, které prostě není použitelné,“ uvedl Lapp. Namísto teaku začala společnost se sídlem v Polsku a Dubaji nabízet tepelně modifikované dřevo.

Orient Express na moři. Luxusní superjachta poprvé vypluje v roce 2026

„Tepelně modifikované dřevo nejenže odpovídá teaku vizuálně, ale také se snáze čistí a nabízí lepší tepelné vlastnosti – na slunci zůstává chladnější a izoluje kajuty pod ním, čímž snižuje potřebu klimatizace,“ zmínil Nicolas Lapp.

Schůdná alternativa teaku

Mezi výrobce tepelně modifikovaného dřeva patří také německá společnost Tesumo. „V minulosti existovaly příklady tepelně modifikovaného dřeva, které nebyly úspěšné, což může zatemnit vnímání novějších materiálů, ale Tesumo je schůdnou alternativou,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Arne Petersen.

Produkt vznikl ve spolupráci s Univerzitou v Göttingenu a loděnicí Lürssen. Vychází z rychle rostoucího afrického tvrdého dřeva, které je tepelně upraveno a poté dále zpracováno, včetně impregnace pryskyřicí.

Hvězda Formule 1 dokončila extravagantní nákup, už má jachtu jako kolegové

Mezi dosavadní významné instalace patří například heliport na superjachtě Dragonfly, kterou údajně vlastní spoluzakladatel Googlu Sergey Bryn, a paluba superjachty Boardwalk, která je spojována s americkým podnikatelem Tilmanem Fertittou.

Teakové dřevo

je velmi ceněné tropické tvrdé dřevo pocházející ze stromu teakovec (Tectona grandis). Patří mezi nejodolnější dřeviny na světě a je známé svou dlouhou životností i bez chemické ochrany.

Dorůstá až 30–40 metrů, má velké listy a rovný kmen ideální pro kvalitní řezivo.

Nejlépe teak roste v tropickém klimatu s výrazným obdobím dešťů.

Teak se těží v Myanmaru, kde je historicky nejkvalitnější, Thajsku, Indii nebo Laosu.

Vyvíjejí se také syntetické alternativy, včetně plastů. „Je snadněji čistitelný než skutečný teak, časem si zachovává barvu teakové šedi a ve srovnání s dřívějšími verzemi má lepší tepelné vlastnosti,“ uvedl k nejnovějšímu produktu Steve Moore, marketingový manažer společnosti Flexiteek, která vyrábí náhražky teakového dřeva z PVC.

Řešením je také laminace teaku. Společnost Teak Decking Systems se sídlem na Floridě využívá teak pěstovaný na plantážích, většinou z Indie, který by byl normálně kvůli své kvalitě pro použití na palubě odmítnutý. „Tak trochu podvádíte oko,“ uvedl generální ředitel firmy Richard Strauss s tím, že procesem firma využije mnohem více dřeva.

Britská firma Heremy Rogers ale tvrdí, že zákazníci alternativy nechtějí. Prozatím zůstává u teaku získávaného ze starších plantáží řízených vládou na Jávě, u kterých má jistotu, že jsou autentické a těží se udržitelným způsobem. „Dřívější experimenty firmy s alternativami většinou selhaly,“ uvedla firma.

Témata: dřevo, Teak, Průmysl

Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři

Giovanni Ferrero, generální ředitel a prezident skupiny Ferrero Confectionery...

Italská skupina Ferrero se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na nedělením SuperBowlu. Na tento trh ale nedávno...

6. února 2026

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05,  aktualizováno  16:34

