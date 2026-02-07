Nizozemská společnost Oceanco, která postavila například superjachtu Koru pro Jeffa Bezose, dostala za využití myanmarského teakového dřeva v interiéru od nizozemských úřadů v roce 2024 pokutu. Potrestán za využití teakového dřeva byl koncem roku 2024 britský výrobce Sunseeker, který se specializuje na luxusní motorové jachty.
Výrobci jachet se snaží najít alternativy k teakovému dřevu. Na popularitě získávají modifikované dřeviny, syntetické materiály i lamináty teaku.
„Teak již není v naší nabídce nikde k dispozici. Věřím, že jsme jediní, kdo to dělá,“ uvedl pro BBC Nicolas Lapp, spoluzakladatel a technický ředitel ve společnosti Sunreef Yachts, která se specializuje na luxusní jachty.
Důvodem je podle něj obtížné získávání kvalitního dřeva z plantáží i snaha o udržitelnost „Když si koupíte teakové dřevo z plantáží, máte spoustu dřeva, které prostě není použitelné,“ uvedl Lapp. Namísto teaku začala společnost se sídlem v Polsku a Dubaji nabízet tepelně modifikované dřevo.
„Tepelně modifikované dřevo nejenže odpovídá teaku vizuálně, ale také se snáze čistí a nabízí lepší tepelné vlastnosti – na slunci zůstává chladnější a izoluje kajuty pod ním, čímž snižuje potřebu klimatizace,“ zmínil Nicolas Lapp.
Schůdná alternativa teaku
Mezi výrobce tepelně modifikovaného dřeva patří také německá společnost Tesumo. „V minulosti existovaly příklady tepelně modifikovaného dřeva, které nebyly úspěšné, což může zatemnit vnímání novějších materiálů, ale Tesumo je schůdnou alternativou,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Arne Petersen.
Produkt vznikl ve spolupráci s Univerzitou v Göttingenu a loděnicí Lürssen. Vychází z rychle rostoucího afrického tvrdého dřeva, které je tepelně upraveno a poté dále zpracováno, včetně impregnace pryskyřicí.
Mezi dosavadní významné instalace patří například heliport na superjachtě Dragonfly, kterou údajně vlastní spoluzakladatel Googlu Sergey Bryn, a paluba superjachty Boardwalk, která je spojována s americkým podnikatelem Tilmanem Fertittou.
Teakové dřevo
je velmi ceněné tropické tvrdé dřevo pocházející ze stromu teakovec (Tectona grandis). Patří mezi nejodolnější dřeviny na světě a je známé svou dlouhou životností i bez chemické ochrany.
Dorůstá až 30–40 metrů, má velké listy a rovný kmen ideální pro kvalitní řezivo.
Nejlépe teak roste v tropickém klimatu s výrazným obdobím dešťů.
Teak se těží v Myanmaru, kde je historicky nejkvalitnější, Thajsku, Indii nebo Laosu.
Vyvíjejí se také syntetické alternativy, včetně plastů. „Je snadněji čistitelný než skutečný teak, časem si zachovává barvu teakové šedi a ve srovnání s dřívějšími verzemi má lepší tepelné vlastnosti,“ uvedl k nejnovějšímu produktu Steve Moore, marketingový manažer společnosti Flexiteek, která vyrábí náhražky teakového dřeva z PVC.
Řešením je také laminace teaku. Společnost Teak Decking Systems se sídlem na Floridě využívá teak pěstovaný na plantážích, většinou z Indie, který by byl normálně kvůli své kvalitě pro použití na palubě odmítnutý. „Tak trochu podvádíte oko,“ uvedl generální ředitel firmy Richard Strauss s tím, že procesem firma využije mnohem více dřeva.
Britská firma Heremy Rogers ale tvrdí, že zákazníci alternativy nechtějí. Prozatím zůstává u teaku získávaného ze starších plantáží řízených vládou na Jávě, u kterých má jistotu, že jsou autentické a těží se udržitelným způsobem. „Dřívější experimenty firmy s alternativami většinou selhaly,“ uvedla firma.