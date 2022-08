Gibraltar úspěšně vydražil zabavenou ruskou jachtu. Přilákala desítky zájemců

Jachta s názvem Axioma byla zabavena během letošního března, a to v Gibraltaru u vstupu do Středozemního moře. Zpravodajské servery před aukcí odhadovaly, že zájemců o jachtu příliš nebude a čekaly, že se prodá pod cenou. To se nejspíš vyplnilo, neboť odhadovaná hodnota jachty se před aukcí pohybovala okolo 65 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). Informoval o tom deník The Guardian.

„Podrobnosti o prodejní hodnotě plavidla budou k dispozici po dokončení transakce. K tomu by mohlo dojít přibližně za 10 až 14 dní,“ uvedl soud ve svém oficiálním prohlášení s tím, že podrobnosti o úspěšném dražiteli budou důvěrné.

Bývalým majitelem superjachty byl ruský miliardář Pumpjanskij, který v minulosti zbohatl v ocelářském průmyslu. Stál u zrodu společnosti TMK PJSC, která dlouhá léta byla největším ruským výrobcem ocelových trubek.

Pumpjanskij doplatil na rusko-ukrajinskou válku, kvůli které byly vůči němu během jara uvaleny sankce. Jde totiž o jednoho z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Putina. Jeho majetek se před válkou pohyboval okolo hranice 1,9 miliardy liber, což je v přepočtu zhruba 55 miliard korun.

Společnost JPMorgan získala minulý měsíc soudní příkaz, díky kterému se prodej více než sedmdesátimetrového plavidla realizoval. Pumpjanskij totiž nesplácel půjčku ve výši 20,5 milionu euro, což je v přepočtu zhruba 505 milionů korun. Prodej jachty ale vyvolal kontroverzi, neboť se neprodávala ve prospěch ukrajinského lidu, ale právě ve prospěch americké investiční banky JPMorgan.

Kupující se na plavidlu z roku 2013 může těšit na obrovský bazén, posilovnu, lázně, 3D kino nebo na šest luxusních kajut pro hosty. Pumpjanskij jachtu v minulosti často pronajímal a za jeden týden si od zájemců účtoval téměř 560 tisíc amerických dolarů, a tedy asi 13 milionů korun.

Britský právník James Jaffa se domnívá, že plavidlo se ve výsledku prodá za méně než 20 milionů euro (500 milionů korun). Počítá totiž s tím, že velká část z vydražené sumy poputuje třeba makléřům nebo loděnici, kde jachta od března kotví.