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Rakouský supermarket obnovuje zapomenuté odrůdy jablek. První sklidil minulý týden

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  18:10

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První jablka Ilzer Rosenapfel a Falchs Gulderling byla v testovacím sadu ve Štýrsku sklizena v polovině října. (15. října 2026) | foto: Spar Österreich

Z přibližně 2 000 odrůd jablek, které se v Rakousku pěstují, se jich do supermarketu dostane asi jen deset. Řetězce proto začínají spolupracovat s distributory, aby do obchodů neobvyklé či dávno zapomenuté druhy vrátily.

Spar, jeden z největších maloobchodních řetězců v Rakousku, zahájil pilotní projekt, jehož cílem je do regálů dostat odrůdy jablek, které se pěstovaly v minulých stoletích. Momentálně s distributorem Frutura pracují na návratu dvou – Ilzer Rosenapfel a Falchs Gulderling.

„Zemědělství nikdy nestojí na místě. Objevování starodávných druhů pomocí moderních pěstitelských metod nám pomáhá vracet jejich historii a chuť zpátky k životu,“ uvedla pro The Guardian spolumanažerka společnosti Frutura Katrin Hohensinner-Häupl.

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Snaha o obnovu vychází i ze zvýšeného povědomí o biologické rozmanitosti. „Mnoho spotřebitelů se dnes zajímá o to, odkud potraviny pochází. Pokud se projektu bude dařit, rádi bychom ho nabídli v celém regionu,“ řekl místopředseda společnosti Spar Österreich Markus Kaser.

K identifikaci odrůd vhodných pro moderní pěstování byli přizváni odborníci z ekologické nevládní organizace Arche Noah. Tento tým bude jablka testovat z hlediska chuti, růstových parametrů, náchylnosti k chorobám a trvanlivosti.

V experimentálním sadu ve Štýrsku nyní roste 2 150 stromů, jejichž první plody byly sklizeny minulý týden. Příští měsíc pak budou dodány do supermarketu ve Vídni a regionálních škol.

„První dojmy jsou zatím pozitivní. Jablko Gulderling bylo krásně velké a sytě červené. Ilzer Rosenapfel bylo menší a bledší. Chuťově jsou ovšem obě moc dobrá,“ popsala Hohensinner-Häupl.

Německy mluvící země se pyšní celou škálou názvů, které podle odbornice Daniely Dirr ukazují, „jak moc práce a lásky pěstitelé do svých sadů kdysi vkládali.“ Objevuje se totiž například Steirische Schafnase (Štýrský ovčí nos), Crown Prince Rudolf či Kaiser Wilhelm. Za dosud nejstarší odrůdu je považována Goldparmäne (Parména zlatá), jejíž původ sahá až do Normandie v 16. století.

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Znalci také zmiňují široké spektrum chutí, které téměř vyhubily válka, industrializace zemědělství a trh upřednostňující sladké plody. Některé odrůdy navíc ve slupce obsahovaly vysoké množství polyfenolů, které působí jako antioxidanty a mají protizánětlivé účinky. Z moderních druhů ale byly vyšlechtěny.

Zapomenuté druhy si ale pomalu zase hledají své místo. Butik Apfelgalerie v berlínské čtvrti Schöneberg nabízí 200 variant pěstovaných ve speciálním sadu poblíž polských hranic. Personál nabízí ochutnávky jablek s názvy jako Apollo nebo Count Etzo a prodává i degustační balíčky.

Na severu Německa má pak své království Jochen Bock, kterému dnes díky jeho vlastní technice roubování roste na jediném stromě přes sto druhů. „Řešil jsem, že nemám na zahradě dost místa, ale chtěl jsem pěstovat více odrůd, zejména těch historických,“ svěřil se. „Tak jsem začal s regionálními typy a o třicet let později jsem tam, kde jsem teď.“

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Témata: jablko, Rakousko, Obchod, Spar, sad

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