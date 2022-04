Izrael nemá kvůli válce kam vyvážet zeleninu. Ta hnije ve skladech

Ve skladech hnije 50 000 tun plodin, hlavně mrkve, řapíkatého celeru, brambor nebo ředkviček. Část zemědělců už začala znehodnocenou úrodu, pro niž se nenašel náhradní odběratel, ničit.

Ofir Trabelsi, který vede podnik Jeron, prodává 95 % produkce do Ruska. Řekl, že jeho firma zatím musela zničit ředkvičky z šesti hektarů polí a celer z přibližně stejné plochy. „To jsme zničili a úrodu, kterou mám v chladicích skladech, budu muset zničit taky. Nevíme, co bude, vláda na naše dotazy neodpovídá. Hledáme jiné odbytiště, ale to není snadné, protože je to narychlo,“ řekl Trabelsi. O náhradu za Rusko usiloval už před válkou, ale kvůli silnému šekelu se mu to nepodařilo. Evropské trhy mají podle něj vlastní dodavatele.

„Mám také mnoho zboží v Rusku, za něž nemohu dostat zaplaceno. Peníze, kterými platili, jsou zmrazeny v bankách ze strachu, aby nebyly zneužity k praní špinavých peněz. Dopravci chtějí platby předem, ceny se za rok zvedly o 400 procent,“ řekl Trabelsi.

Reuven Nir, jehož podnik pěstuje kořenovou zeleninu, řekl, že jeho firma má zatím ještě v zemi 3000 tun mrkve určené Rusku a že sklizeň začne příští týden. Nir hledá náhradního odběratele, doufá v obnovu exportu do Ruska a má připravené chladící sklady.

Organizace Leket, která se zabývá využitím potravin, zahájila projekt, který má zachránit čerstvé produkty pro izraelský trh. Za každých 180 dolarů (4000 korun) chce Leket poskytnout přes 300 kilogramů čerstvé zeleniny pro nejchudší skupinu obyvatel. Prozatím se podařilo získat od dárců 1,5 milionu dolarů, cílem je dvojnásobek. Leket chce zachránit před zničením až 10 000 tun zeleniny.

Šéf této organizace Josef Gitler řekl, že vzhledem k velkému objemu na trhu se už zelenina začala zpracovávat do polévek, což prodlouží dobu využití. „Jsou to vysoce kvalitní polévky a přednostně budou dodány starým lidem, kteří už nevycházejí z domova,“ řekl Gitler.