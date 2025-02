Izrael už má větší ambice. Vinice a pole místo pouště

Kam se teď ubírají inovace v zemědělství, dává znát centrum uprostřed pouště Negev. Při cestě z města Beerševa, kde vlak i koleje končí, se nic nezelená ani teď v zimě, kdy hodně prší. Kolem jen písek a skály.

Slunce přes den pálí tak, že tu postavili termosolární elektrárnu Ašalim, jejíž věž září na stovky kilometrů daleko. A právě tady vzniklo inovativní centrum pro zemědělství. I když se to z pohledu Evropana může zdát neuvěřitelné, skutečně tu v extrémních podmínkách na písku pěstují rajčata, okurky, česnek, jojobu. Teď experimentují i s mangem a avokádem.

„Klima se mění i tady. Poslední roky na poušti Negev v noci neklesají teploty pod bod mrazu, tak testujeme, jak se bude dařit i mangu nebo avokádu,“ ukazuje Jariv Erez, výkonný ředitel společnosti Frontier RNG, na nízké stromky. Jsou pod kupolí z tenké síťoviny, aby na ně nepražilo prudké slunce.

Kolem kamenné budovy Zemědělského výzkumného centra pouště Ramat-Negev jsou desítky podobných políček a záhonů. Cesty, jak zúrodnit poušť, regionální rada Ramat-Negev začala hledat před více než 70 lety. Výsledkem jsou farmy a kibucy, které už dlouhé roky v poušti pěstují třeba právě rajčata, okurky, ale i bylinky, jež se dokonce vyvážejí do světa.

Nyní tohle místo dostalo nový impulz s příchodem investiční společnosti Ariel Group. V nově vzniklém Inovačním centru Frontier Agri-tech se tak spojily znalosti, jak pěstovat v nepříznivých podmínkách, s financemi, které umožňují rychlejší rozvoj, a s obchodními a marketingovými znalostmi, jež dobrý nápad umějí prosadit na trhu.

Okurky ano, rajčata ne

„Žádný zemědělec nedovolí startupům, aby na jeho poli zkoušely své inovace,“ říká výkonný ředitel Erez. Teorie je jedna věc, ale praxe druhá. Test, zda nová technologie funguje, může skončit i menší úrodou. Příklad je i ve zdejším skleníku, kde teď testují inovaci obohacováním CO 2 pro jednoho výrobce hnojiv.

„Zpočátku se zdálo, že to bude velmi úspěšné, rajčata velice rychle rostla, ale teď listy nevypadají zdravě a keříky slábnou,“ konstatuje Avital Friedjungová Josefová, vedoucí výzkumu společnosti Frontier. Podle ní bude třeba zkoušet jiné cesty. Možná použít méně CO 2 ? Každopádně na okurkách tato inovace funguje výborně.

Otestovat své řešení tady může prakticky kdokoli. Na centrum se obracejí univerzity, firmy i startupy. Jeho výhodou je, že experimentovat se dá na dvou typech půdy (písčité a jílovité) a na třech typech vody: sladké, recyklované a brakické – ve stovkách metrů pod povrchem pouště Negev je totiž slaná voda. Na ní tu teď nechali růst olivovníky.

„Ročně provedeme zhruba 40 testů,“ vypočítává Jariv Erez. Zájem je vysoký, navíc společnost Ariel každý rok vyhlašuje program pro agro startupy, z nichž vybírá ty s nejslibnějšími inovacemi. Například loni se přihlásilo 80 startupů, vybráno bylo 11. Hranice nejsou překážkou. „Díky investorům z Arieli jsme v kontaktu s partnery v Utahu, Arizoně a Nevadě, tedy ve státech, které rovněž mají poušť. Specializujeme se tedy hlavně na zemědělství v poušti,“ říká Jariv Erez na otázku, zda by byla možná spolupráce i s českými startupy a výzkumníky.

Přihlásit se mohou prakticky s čímkoli: robotika, udržitelnost, klimatické technologie, technologie vody, regenerativní zemědělství… Zkrátka tady v Negevu se testují drony a senzory, které úrodu ohlídají, i ošetřující prostředky proti plísním a virům. Podle Avital Friedjungové Josefové je teď velkou výzvou ochrana rajčat před virem, který se rozšířil skoro po celém světě a úrodu ničí už několik let.

„Hlavním cílem je efektivita,“ vysvětluje Jariv Erez, kam současné inovace v zemědělství směřují. „Máme senzory a technologie, díky nimž umíme přečíst, jak se rostlina cítí,“ říká. Třeba to, jestli je dostatečně zalitá nebo má málo vláhy, jestli na ni praží příliš slunce. „Teď jsme ve fázi, kdy se učíme data analyzovat tak, aby výnos ze sklizně byl co nejvyšší. Dalším krokem bude umělá inteligence, která na základě našich analýz bude sama dělat rozhodnutí, aby se rostlinám dařilo.“

Réva v poušti a nad ní panely

Další slibnou inovací je agrovoltaika. To ovšem neznamená, že se pole osází solárními panely. Jde o kombinaci pěstování plodin, k němuž jsou solární panely nikoli jen výdělečným doplňkem, ale dalším nástrojem, jak zlepšit úrodu. Avital Friedjungová Josefová připomíná, že v Izraeli pěstovali víno již starověcí Římané. Už několik desetiletí se tu vinná réva pěstuje znovu a vyrábí se z ní vynikající pouštní víno, které sbírá mezinárodní ocenění. Dosavadní výzkumy ukázaly, že v Negevu vzkvétají a vína nejvyšší kvality dávají odrůdy Malbec, Petit Sirah a Cabernet Franc.

A právě nad řádky s různými odrůdami vína jsou teď solární panely, umístěné vysoko na kolejnicích, aby vínu stínily podle potřeby a pohybu slunce po obloze. „Když mají hrozny příliš slunce, vysuší je. Škodí jim i hodně tepelného stresu,“ říká Avital Friedjungová Josefová. „Nejlepší hodiny pro asimilaci cukru ve vinné révě jsou od východu slunce do přibližně desáté dopoledne,“ dodává s tím, že právě panely by měly vínu později během dne stínit, aby hrozny neztrácely na kvalitě.

Hned naproti je pole s jojobou. Je to pouštní rostlina, teoreticky by žádnou péči nepotřebovala. Ale Izrael není její původní domovinou. Teď se zkouší, jak by měla být ideálně zastřihávána, aby plodila co nejvíce semen.

Řeší se tu skoro vše, aby půda neztrácela na kvalitě nadbytkem hnojiv. Anebo i pěstování ve vzduchu. Příkladem jsou již zmíněné jahody. Několik metrů dlouhé úzké truhlíky jsou zavěšené u stropu skleníku. Je tu několik odrůd, včetně jedné nové – název neprozradili, ale chuť je vynikající. Takto pěstují Izraelci jahody už 30 let. Nešlo ani tak o to, aby si ušetřili záda při sběru, ale aby je uchránili před plísněmi. A je to tak, každá z těch tisíců jahod, které v místním ve skleníku rostou, vypadá jako z reklamy.

V Zemědělském výzkumném centru pouště Ramat-Negev a Inovačním Centru Frontier Agri-tech je jasně vidět, že zemědělství se stalo vědou. De facto na všechny rostliny a prostředí tu dávají přesný návod a doporučení k pěstování. Místním zemědělcům poskytují poradce. „Naše zkušenosti umožňují najít řešení pro každou výzvu. Záměrně říkám výzvu a ne problém, protože jsem optimista,“ upřesňuje Jariv Erez. „Například se na nás mohou obrátit vlády, pokud by potřebovaly vyřešit nějaký problém nebo jejich země chtějí získat větší potravinovou samostatnost,“ dodává.

Nástroje podle něj svět má a zná – a ani nejsou tak drahé. Pokud jde o jejich využití, je Izrael jedním z premiantů. Jariv Erez například vypočítává, že kapkovou závlahu stále využívá jen pět procent zemědělců na světě.

Řešením klimatických změn podle něj ovšem může být výměna pěstovaných plodin, kterým nové podmínky budou vyhovovat. Na důkaz svých slov Jariv Erez nabízí, že prvnímu českému zemědělci, který se na něj prostřednictvím iDNES.cz obrátí se svým pěstitelským problémem, poskytne první konzultaci zdarma.