Firma, jež vyvinula protiraketový Iron Dome, se vrhla na záchranu planety

„Náš software pomáhá tomu, aby na trhu bylo více subjektů, aby se každý mohl rozhodnout, jakou energii bude odebírat a za jakých podmínek,“ říká viceprezident pro obchod Guy Weiss. Digitalizace a internet totiž nabízejí nepřeberné možnosti. Jeden příklad: elektřinu bude možné kupovat třeba od souseda, který má na střeše solární panel, když ji prodá levněji než velcí dodavatelé.



Nejde o nějaké startupové vize, které reálné prostředí zatím neprověřilo. Software od mPrest prošel snad jednou z největších zatěžkávacích zkoušek – využívá ho totiž protiraketový systém Iron Dome od společnosti Rafael.

Tento software dokáže i při útoku více než stovkou raket v jeden moment spočítat dráhu letu každé z nich i další parametry, aby během necelých patnácti sekund – více času totiž izraelská města u hranic s Gazou nemají – mohla být útočná raketa zničena ještě ve vzduchu.

Kolik životů mPrest svým softwarem zachránil, se ani nedá spočítat. Přesněji řečeno, stále zachraňuje - ve vysoké budově na předměstí byznysového centra Izraele Tel Avivu má mPrest vyhrazené jedno patro, do kterého návštěvy bez zvláštního povolení nesmějí vkročit.

Práce z domova v této firmě kvůli bezpečnostním opatřením není možná. Štít Iron Dome, neboli Želená kupole, prošel první zkouškou v roce 2014, tedy necelých devět let poté, co byla společnost mPrest založena. Uspěl na více než 90 procent, tedy nad všechna očekávání.

„Máme software, který dokáže v jedné sekundě vyhodnotit údaje z milionu senzorů a udělat správné rozhodnutí,“ konstatuje Guy Weiss. Pak se hledalo další využití: Smart City, nakládání s vodními zdroji... Nakonec zjistili, že nejužitečnější bude využít program pro chytré energetické sítě. Je to totiž největší výzva: výroba elektřiny je podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí po dopravě druhým největším zdrojem skleníkových plynů (25 %). Guy Weiss poznamenává, že i kvůli přechodu na zelenější elektomotory spotřeba elektřiny do roku 2050 vzroste trojnásobně.

„Energie na naší planetě je de facto zadarmo, je totiž od Slunce, a teď nemyslím jen solární panely... Slunce je příčinou vzdušných proudů, přílivu, odlivu... To vše je energie, kterou můžeme využít. Proč ještě vyrábíme elektřinu spalováním fosilních paliv?“ ptá se Guy Weiss řečnicky.

„Důvod je jednoduchý, tok elektřiny mohou velké elektrárny snadno vyvažovat. Bez regulace hrozí přetížení, blackouty... Malé zdroje jako větrné či solární elektrárny jsou závislé na počasí, jako zdroj nejsou stabilní a spolehlivé. A tento problém právě řeší náš software, dokáže velmi rychle a flexibilně propojit zdroje v závislosti na předpovědi počasí, v době špiček snižovat spotřebu elektřiny anebo ji v době přebytku, uskladňovat. Zkrátka dokáže tu zelenou elektřinu zorganizovat,“ říká Guy Weiss.

Například nyní mPrest s jedná s velkým evropským telefonním operátorem. „U každé antény musí být v Evropě ze zákona baterie pro případ, kdyby došlo k výpadku proudu. Tyto baterie jsou nevyužité, proč? Dala by se do nich uskladnit zelená elektřina a pak využít, když třeba přestane foukat vítr,“ přibližuje Guy Weiss budoucnost sítě.

„Stejně tak budou lidé moci nabídnout baterie svých elektromobilů k uskladnění elektřiny, když zrovna budou parkovat a budou z toho mít výhody,“ dodává Guy Weiss. Říká tomu demokratizace a decentralizace elektřiny.

„Díky našemu softwaru mohou vznikat virtuální elektrárny, do skladování energie se mohou zapojit i firmy, které ji pak mohou nabízet dodavatelům či zákazníkům. Stejně tak lidé si sami budou moci rozhodnout, zda chtějí využívat jen zelenou elektřinu anebo tu z uhlí, od koho budou odebírat... I to je totiž možné se softwarem ohlídat.“

mPrest už dodala řešení pro německý E.ON, pomáhá mimo jiné v Kalifornii, Austrálii anebo na Novém Zélandu. Jedná teď i s japonským výrobcem aut, který má v plánu dodávat elektřinu těm, kdo si u něj koupí elektromobil.

Software od mPrest umožňuje, aby se do skladování a výroby elektřiny zapojila dlouhá řada subjektů, tedy nejen producenti, distributoři ale i samotní zákazníci, kterým to elektřinu zlevní. Lepších cen dosáhnou domácnosti třeba jen tím, že budou ochotné přizpůsobit svoji spotřebu špičce.

Například nyní v mPrest pracují na programu „komunitní elektřina“. Majitel malé vodní elektrárny se díky němu bude moci rozhodnout, komu prodá přebytečnou elektřinu podle toho, kdo zaplatí více. Zda některý z dodavatelů, anebo sousedé.

Každý bytový dům by mohl mít na střeše svoji malou elektrárnu a stát se tak nezávislým na velkých dodavatelích. Pokud by i elektřinu dokázal uskladnit, nemusel by se ani připojovat k síti.

„Energie ze Slunce je zadarmo, musíme se ji jen naučit získat a uložit na dobu, kdy jí je méně,“ říká Guy Weiss. I proto věří, že za deset let bude trh s elektřinou úplně jiný než dnes.