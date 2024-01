Přes den válčení, večer papírování. Izraelci zvládnou bránit stát i řídit firmu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Více než dva měsíce spí Nimrod, majitel nadnárodní společnosti v oblasti daní a investic, šest nebo jen tři hodiny denně. „Záleží na dni. Snažím se fungovat mezi svojí firmou a armádou, jak je třeba,“ říká. Ale je to prý lepší, první dny války byly podmínky hodně „bojové“. Spaní na zemi ve spacáku, žádná sprcha. Zázemí už je podle něj také mnohem lepší, armáda se stará. Je mu 45 let, rezervistou už by být nemusel. Má však hodnost majora a cítí povinnost bránit svoji zemi.