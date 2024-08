Prázdné přístavy, obchody, rostoucí dluh. Izraelskou ekonomiku válka přiškrtila

I někteří ekonomové oslovení agenturou AP říkají, že z ekonomického pohledu by pro zemi bylo nejlepší válku zastavit. „Izraelská ekonomika je v obrovské nejistotě, která souvisí především s bezpečnostní situací. Další progres hospodářství se odvíjí i od toho, jak dlouho bude válka ještě trvat, jak bude intenzivní a zda dojde k případné další eskalaci,“ komentuje situaci ekonom Karnit Flug, který kdysi stál v čele izraelské centrální banky.

Izraelský ekonom Jakov Šeinin odhaduje, že izraelské náklady na válku by se mohly vyšplhat až na 120 miliard amerických dolarů, což je asi dvacet procent hrubého domácího produktu. Ze všech vyspělých zemí sdružených v OECD vykázal Izrael v letošním druhém čtvrtletí největší zpomalení ekonomiky. Podle původních prognóz měl letos hrubý domácí produkt vzrůst o tři procenta, teď už analytici předpovídají zlepšení jen o procento a půl – a to ještě pouze za předpokladu, že se konflikt podaří ukončit do konce roku.

Problémem je i izraelský deficit veřejný financí, který se za posledních dvanáct měsíců vyšplhal až na 8 procent HDP. Ještě loni se přitom pohyboval asi na poloviční úrovni. I proto agentura Fitch před pár týdny snížila zemi rating a varovala, že konflikt v Gaze by mohl trvat až do roku 2025. V této souvislosti analytici upozornili na trvající vysoké vojenské výdaje, mnohde zničenou infrastrukturu i trvalejší škody na investicích a hospodářské činnosti.

Obnova potrvá léta

Izrael musí po případném úplném ukončení války s Hamásem a Hizballáhem počítat s četnými náklady na obnovu. Už nyní dochází k odškodňování rodin padlých vojáků a stát masivně zvyšuje své vojenské výdaje. Nakupuje se nová vojenská technika i zbraně. Několik let může trvat i obnova cestovního ruchu, který sice pro Izrael není hlavním motorem tamní ekonomiky, tisíce pracovníků a řadu malých podniků však současný vojenský konflikt znatelně poškodil.

„Nejtěžší je, že nevíme, kdy válka skončí,“ říká k současné situaci izraelský průvodce Daniel Jacob, jehož rodina už několik měsíců žije pouze z úspor. „Musíme válku ukončit do konce roku 2024. Jestli bude trvat déle, nevím, jak dlouho to já a moje rodina finančně zvládneme,“ dodal pro agenturu AP. Dodal, že jeho jediným momentálním příjmem je peněžní pomoc od izraelské vlády.

Pro některé Izraelce jsou nyní obchody horší než během koronavirové pandemie. Ty se suvenýry nebo starožitnostmi zejí prázdnotou. Pociťují to i důležité izraelské přístavy, které za normální situace vůbec nestíhají. Důvodem jsou trvající útoky jemenské povstalecké skupiny Húsiů, které ohrožují lodě proplouvající egyptským Suezským průplavem. Řada plavidel se proto Izraeli vyhýbá, v první polovině letošního roku klesl objem lodní přepravy v Izraeli meziročně o 16 procent.

Útěchou pro zemi je alespoň míra nezaměstnanosti, která podle posledních údajů klesla pod předválečnou úroveň. Červencová nezaměstnanost činila 3,6 procenta, což je v meziročním srovnání pokles o dvě desetiny procentního bodu.