Společnost Mahan Air, nejvýznamnější íránský komerční letecký dopravce, oznámila tato opatření ve středu, něco málo přes týden poté, co americké ministerstvo financí uvalilo na íránský letecký průmysl další omezení. Jejich cílem je výrazně omezit jeho schopnost působit v zahraničí.
Nová opatření USA rovněž ztěžují spolupráci s íránským leteckým průmyslem ostatním zemím a neíránským společnostem, neboť by se tím mohly vystavit riziku sankcí ze strany americké vlády, píše americký list The New York Times.
Pozastavení letů pravděpodobně ještě více oslabí již tak křehké vazby mnoha Íránců na vnější svět a prohloubí jejich těžkosti, přičemž velká část obyvatelstva pod tlakem americké ekonomické kampaně již trpí.
„Ekonomický den D“
Společnost Mahan Air přestala létat do Ománu ve čtvrtek a od pondělí skončí lety i do Turecka, uvedly aerolinky ve středu v oznámení zaslaném íránským cestovním kancelářím. Důvody firma podrobně nevysvětlila, uvedla pouze, že lety zastaví na základě blíže nespecifikovaných rozhodnutí tureckých a ománských leteckých úřadů. Sankce jako důvod neuvedla.
Společnost vydala své prohlášení poté, co americké ministerstvo financí tento měsíc uvalilo rozsáhlé sankce na 27 íránských leteckých společností a zavedlo širší omezení v tomto odvětví.
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Pozastavení letů přichází v době, kdy se dlouhodobá hospodářská krize v Íránu v důsledku války ještě zhoršila. Americké námořnictvo zavedlo blokádu jižních íránských přístavů, což omezilo schopnost země vyvážet ropu či dovážet klíčové zboží. Íránská vláda kvůli finančnímu tlaku tento měsíc zvýšila ceny některých paliv, čímž se zvýšila cena u čerpacích stanic pro Íránce, kteří již tak trpěli prudce rostoucí inflací a vysokou nezaměstnaností.
Minulý měsíc americké ministerstvo financí oznámilo „ekonomický den D“, jímž pohrozilo sankcemi zemím a subjektům, které s Íránem obchodují. Uvedlo, že se zaměří mimo jiné na íránský obchod se zlatem a kryptoměnami. Cena íránské měny, rialu, klesla na nová minima a dovoz se tak prodražil.
My jsme ti, kteří trpí
Tato omezení jsou součástí rozsáhlé kampaně USA, jejímž cílem je znemožnit Íránu obcházet sankce uvalené na jeho finanční a vojenský sektor a zabránit tomu, co USA považují za využívání civilního letectví íránskou vládou k vojenským účelům. Pro Íránce, kteří si mohou dovolit cestovat, představují omezení leteckých společností další problém v řadě těch, které jsou způsobeny ekonomickým tlakem.
„My, íránský lid, jsme ti, kteří trpí,“ říká dvaašedesátiletá Marzieh, žena v domácnosti žijící na jihozápadě země. Stejně jako ostatní hovořila pod podmínkou, že její příjmení nebude zveřejněno, z obavy před odvetnými opatřeními ze strany vlády. „Den za dnem nás tlačí stále blíž a blíž ke zkáze,“ říká.
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Ještě předtím, než letecká společnost oznámila pozastavení letů, vyjmenovala, co podle ní bude pravděpodobným důsledkem nových opatření: méně mezinárodních letů, vyšší ceny a více překážek pro ty, kteří chtějí emigrovat, vyhledat lékařské ošetření nebo navštívit rodinu v zahraničí. Letecké sankce by také mohly zkomplikovat údržbu letadel americké výroby, která používají íránské letecké společnosti.
Americké ministerstvo financí pozastavilo platnost licencí umožňujících platby íránské vládě za americká letadla přelétávající nad Íránem nebo nucená k nouzovému přistání v této zemi. Ty umožňovaly letadlům letícím do Íránu nebo z Íránu přijímat zboží ve Spojených státech a usnadňovaly vývoz zboží do Íránu. Ministerstvo financí uvedlo, že bude od nynějška žádosti související s bezpečností letectví posuzovat případ od případu.
Ministerstvo financí rovněž pozastavilo platnost obecné licence, která umožňovala lety do Íránu s civilními letadly vyrobenými v USA nebo s civilními letadly, u nichž 10 procent či více součástí pocházelo z USA.
Vzhledem k tomu, že do těchto kategorií spadá drtivá většina světové flotily civilních dopravních letadel, budou podle odborníků na sankce zahraniční letecké společnosti nyní muset požádat o licenci od vlády USA, pokud si chtějí zachovat své linky do Íránu.
Ministerstvo financí rovněž uvalilo sankce na společnosti ze Spojených arabských emirátů a Turecka, které podle něj letos v létě pomohly společnosti Mahan Air s nákupem tří letadel.
Pro obyčejné lidi žádný velký význam
Íránský letecký sektor je již řadu let terčem sankcí ze strany USA kvůli obviněním, že je využíván k financování a vybavování militantních spojenců této země na Blízkém východě.
Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na společnost Mahan Air již v roce 2011 s odůvodněním, že pomáhala přepravovat vojáky a členy Islámské revoluční gardy, nejmocnější složky íránské armády, kterou Spojené státy označily za teroristickou organizaci. Přesto se společnosti Mahan podařilo před vstupem nových omezení v platnost pořídit letadla a pokračovat v letech do zahraničí.
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„Celou záležitost bych shrnul takto: ministerstvo financí ruší obecný systém povolení, který neklade žádné otázky a který režim po léta zneužíval, a nahrazuje jej udělováním licencí na základě individuálního posouzení jednotlivých případů,“ uvedl Miad Maleki, bývalý úředník amerického ministerstva financí. Právě on se zabýval íránskými záležitostmi a naléhal na Trumpovu administrativu, aby přísněji prosazovala sankce vůči íránskému letectví.
„Opatření přicházejí uprostřed války, v níž režim odpaluje rakety a drony právě na ta města v Perském zálivu, do nichž jeho letadla létají,“ uvedl.
Íránci v zemi reagovali na nové sankce různě. Někteří se obávali, že náklady ponesou především obyčejní lidé, zatímco jiní poznamenali, že si mnozí z nich leteckou dopravu stejně nemohou dovolit kvůli zhoršující se ekonomické situaci v Íránu.
„Sankce zaměřené na íránský letecký sektor způsobují největší škody íránským rodinám a společnosti,“ uvedla čtyřiasedmdesátiletá Íránka Ensieh, učitelka v důchodu, která občas navštěvuje své děti v Evropě.
Jiní, jako například Masoud, 39letý účetní z Mašhadu na severovýchodě země, viní íránskou vládu z provádění vojenské a regionální politiky, která vedla k uvalení sankcí ze strany USA.
„Lidé se potýkají s tolika problémy, že sankce proti leteckým společnostem, jejichž služby možná nakonec využívá nanejvýš 5 procent obyvatelstva, pro ty, kteří se už dlouho snaží vyjít s penězi, nemají až tak velký význam,“ uzavřel Íránec podle amerického portálu.