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Američanek, které podstupují umělé oplodnění v Evropě, přibývá. Doma by se nedoplatily

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  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Stále více amerických párů podstupuje asistovanou reprodukci na evropských klinikách. I s letenkami a ubytováním je to totiž vyjde levněji, než ve Spojených státech. Za loňský rok se zájem zvedl téměř o čtyřicet procent.

V létě roku 2024 odcestovali manželé Emilie a Justin Solomonovi na tajnou misi. Jejich rodina a přátelé předpokládali, že vyrazili na další dobrodružnou dovolenou, ale místo toho se pár vydal na kliniku umělého oplodnění do Řecka.

Podobně jako oni evropská zařízení začíná navštěvovat stále více Američanů, aby se vyhnuli vysokým cenám in vitro fertilizace (IVF) v jejich domovské zemi. Zákrok zde totiž často nehradí pojišťovna.

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Zlepšení systému a léčby neplodnosti sliboval už i Donald Trump během své prezidentské kampaně před dvěma roky. Jeho administrativa letos v květnu podala návrh na snadnější získání pojištění, které by umělé oplodnění pokrylo. Zatím ovšem nebyl finalizován.

Největší pomocí tak doposud bylo pouze spuštění webu TrumpRx, kde mohou pacienti některé léky sehnat za nižší cenu. Podle Bílého domu by tak domácnosti mohly ušetřit až 2 200 dolarů za jeden cyklus asistované reprodukce, což je v přepočtu přes 45 tisíc korun.

Byznys s emocemi

Přestože to není zanedbatelná částka, cena léků na neplodnost vzrostla od roku 2014 o 90 procent. Podle Nadace pro reprodukční zdraví žen stojí jeden cyklus umělého oplodnění ve Spojených státech přes 29 tisíc dolarů, což je asi 35 procent průměrného ročního příjmu domácnosti. Náklady na genetické testování, péči během těhotenství a porod mohou celkovou částku zvýšit i na více než 54 tisíc dolarů, tedy přes 1,1 milion korun. Průměrná pacientka k narození dítěte potřebuje absolvovat dva až tři cykly.

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„Doufám, že se trh s IVF jednou ustálí, aby tu bylo více dostupných možností. Za padesát let se to ale zatím nestalo, protože je to byznys s lidskými emocemi. Páry jsou schopny udělat cokoli, aby měly dítě, což je jednoduché zneužít,“ uvedl pro The Washington Post viceprezident pro marketing a rozvoj obchodu v americké společnosti CNY Fertility William Kiltz. Nejlevnější zákrok na této klinice stojí přibližně 8 tisíc dolarů.

Miminko i dovolená

Neplodnost v USA postihuje přibližně sedm milionů obyvatel. Kvůli vysokým nákladům si ale léčbu může dovolit pouze 24 procent z nich. Stále více párů proto hledá pomoc v Evropě, zejména v Řecku a Španělsku. Počet Američanů, kteří si tuto cestu zvolili loni vzrostl o více než 37 procent.

„Když jsme zjistili, že IVF by nás na Floridě vyšlo na 40 tisíc dolarů a pojišťovna by nám nic nepřispěla, dost nás to šokovalo,“ popisuje Emilie Solomonová. „Pak jsme objevili kliniku v Aténách, kde jsem hned při prvních dvou návštěvách podstoupila simulaci ovulace a odběr vajíček.“

Včetně léků, oplodnění, uchování a zavedení embrya stál Solomonovi zákrok přibližně 12 tisíc dolarů, což je jen zlomek ceny, kterou by zaplatili ve Státech. Kromě toho si navíc stihli projít památky a objevit novou zemi.

„Během první cesty jsme jeli na ostrov Milos. Dokonce jsme si i pronajali loď. Přestože byl proces IVF fyzicky a psychicky náročný, byly to jedny z nejhezčích prázdnin v mém životě,“ vypráví její manžel Justin.

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„Američané si Řecko vybírají proto, že umělé oplodnění je zde cenově dostupné a začne se s ním velmi rychle,“ potvrdil předseda Evropské společnosti pro plodnost Jakub Dejewski. „Má to ale svá úskalí. Uchování embryí je časově omezené, není možné si vybrat pohlaví dítěte a dárci jsou vždy anonymní. Pokud navíc pacienti zvažují přesun oplodněných vajíček mezi Řeckem a USA, čeká je hromada administrativy.“

Některé kliniky se na cizince už přímo specializují. Klinika Serum IVF například nabízí letištní transfer i výlety po ostrovech. „Měsíčně ošetříme asi tucet amerických pacientů. Jeden cyklus u nás stojí necelých 6 tisíc dolarů, když nepočítáme zamrazení embryí,“ popisuje spoluzakladatelka kliniky Penny Ampatziová.

Přestože je cesta do zahraničí pro mnoho Američanů stále finančně nedostupná, Solomonovi nelitují ani dolaru. Díky jednomu cyklu IVF a dvěma cestám do Řecka jsou teď totiž rodiči zdravého chlapečka, uzavírá americký portál

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