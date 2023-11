Chci být v bezpečí. Stále více Izraelců spěchá s pořízením zbrojního průkazu

V obchodě se zbraněmi na Západním břehu Jordánu pokládá prodavač na pult sbírku nenabitých pistolí. Vyzývá skupinu mužů, kteří se kolem něj shromáždili, aby je postupně brali do ruky a vyzkoušeli si, jaké to je stisknout spoušť. Jeho rady doprovází vzdálený hluk střelby z automatických pušek, který do obchodu doléhá z nedaleké střelnice.

„Každý, kdo sem přijde, chce glock,“ říká prodavač skupině. „Ve skutečnosti ale potřebujete jen něco, co se vám bude příjemně držet v ruce,“ dodává. Když jim radí s výběrem pistole, skupina mužů, někteří z nich oblečení v oděvech izraelských náboženských židovských komunit, jiní v tričkách, prodavače pozorně poslouchají. Reportáž přinesl britský list The Guardian.

Israelis undergo firearms training at Gush Etzion academy following surge in demand for gun licenses amid Hamas conflict



Academy for Counter-Terrorism, Security, and Defence training, 'the Caliber 3' in Gush Etzion trains young people to shoot and use firearms#Israel #firearms pic.twitter.com/yTC0PHi7zE — Viory (@Vioryvideo) October 26, 2023

„O zbrojní průkaz jsem si zažádal před měsícem, a kdyby nedošlo k útoku, odložil bych to, nikam jsem nespěchal. Místo toho jsem se ale rozhodl udělat si ho okamžitě,“ říká 29letý Yonatan Elbaz, obyvatel nedaleké osady Beitar Illit. Sám si vybral pistoli izraelské výroby. Izraelec Zin Levy, který si do obchodu přišel doplnit zásoby nábojů a obnovit zbrojní průkaz, si vyhrnul košili a odhalil pouzdro se zbraní Smith & Wesson. Zbraň vlastnil desítky let a před útokem zvažoval, že se jí zbaví. „Nyní ji nosím všude s sebou,“ říká.

Podle něj zbraň slouží jako určitý druh ochrany, jako odstrašující prostředek. „Všude panuje všeobecný pocit nejistoty,“ dodává Levi. Říká, že mezi místními skupinami v jeho jeruzalémské čtvrti platí, že každý, kdo má zbrojní průkaz, nosí svou zbraň i na modlitby do místní synagogy.

Dvě školení denně

Stejně jako v obchodě se zbraněmi je živo i v komplexu střelnic, tréninkového centra pro bojová umění a synagogy na okraji osady Guš Ecion v kopcích na Západním břehu Jordánu jižně od Betléma. Před vstupem tu čekají jak izraelští vojáci stejně jako houf civilistů, kteří přišli do centra na celodenní výcvik nutný k získání zbrojního průkazu.

„Obvykle pořádáme tři školení týdně pro nové držitele zbrojních průkazů. Teď, od 7. října, děláme dvě denně,“ říká Yael Gatová, ředitelka centra s názvem Caliber 3. Podle ní sem nyní přichází mnohem více lidí, každý teď chce zbraň. Jsou otřeseni a necítí se bezpečně. „Teď tu panuje úplně jiná atmosféra než dřív, lidé chtějí zbraň proto, aby se mohli chránit,“ dodává žena v uniformě.

Dva dny po útoku Hamásu zahájil izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir mimořádnou legislativní akci umožňující co největšímu počtu civilistů, aby se ozbrojili. Každý způsobilý izraelský občan, který si chce pořídit zbraň, může nyní podle nového nařízení místo osobního pohovoru absolvovat pouze telefonický. Do týdne mu úřad vydá zbrojní průkaz.

Také další zájemci o zbraň zjistili, že jejich žádosti se vyřídily urychleně. Daniel Jašua, pětadvacetiletý příslušník náboženské komunity haredi, se tomuto procesu udivuje. „Dokumenty jsem podal týden před 7. říjnem a normálně by to trvalo měsíce. Ale teď to trvá jen několik dní,“ říká. I podle jeho slov to měl vždycky v plánu, chce se cítit v bezpečí.

Izrael pod útokem

Jen pár kroků od něj si v obchodě se zbraněmi žena, která žije v osadě Guš Ecion a odmítla uvést své jméno, prohlíží výběr pistolí. Batole má přivázané v hamace na hrudi a dívá se do mobilního telefonu. „Jsem svobodná matka a mám dvě děti,“ říká Izraelka. „Opravdu nechci mít zbraň, ale chci mít možnost chránit své malé holčičky,“ dodává. I podle ní má nyní každý občan pocit, že potřebuje bezpečí v podobě zbraně. Zejména ženy, neboť muži jsou momentálně v armádě. „Každý se prostě chce cítit bezpečně,“ říká zákaznice.

Nad vitrínami lemujícími podlahu obchodu se zbraněmi přehrává nástěnná televize smyčky se záběry z průmyslových kamer, které doprovází slova komentář: „Izrael je pod útokem: na silnicích, na autobusových zastávkách, ve vlacích, všude...“

„Pro nás byl útok ze 7. října samozřejmě většího rozsahu, ale není to nic nového,“ říká ředitelka střelnice Gatová. „Pouze pomáháme lidem, aby se cítili bezpečně... Izraelská armáda nemůže být stále všude,“ uzavírá podle The Guardianu.