Rozhodnutí vydala sekce preventivních opatření milánského soudu na návrh tamní prokuratury. Nedostatečné ověřování klientů a slabé monitorování transakcí umožnily podle milánských vyšetřovatelů převody a ukrývání peněz v celkovém objemu 76,5 milionu eur (přes 1,9 miliardy korun). Informovaly o tom agentury Reuters a ANSA.
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Mezi klienty, kteří účty využívali k rychlým přesunům peněz, byli také lidé vyšetřovaní či odsouzení za závažnou trestnou činnost, včetně osob napojených na italskou mafii.
Agentura Reuters s odvoláním na 39stránkový rozsudek upozornila na výrazný nepoměr v hlášení podezřelých transakcí u užší skupiny 24 prověřovaných osob, které přes Revolut převedly 41,9 milionu eur (přes miliardu korun). Zatímco jiné finanční instituce kvůli těmto lidem podaly celkem 265 oznámení na podezřelé obchody, Revolut ani jediné.
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Nejde o krach ani převzetí banky
Samotná banka podle agentury Reuters není v této věci trestně vyšetřována. Soud využil ustanovení italského protimafiánského zákoníku, které umožňuje preventivní zásah v případech, kdy nedostatečná vnitřní kontrola firmy fakticky usnadňuje trestnou činnost třetích osob.
Opatření nepředstavuje insolvenci, zákaz činnosti ani plošné převzetí řízení. Dva soudem jmenovaní správci budou po dobu jednoho roku dohlížet na nápravu kontrolních procesů a plnění patnáctibodového nápravného plánu. Pokud banka nedostatky odstraní dříve, může soud dohled předčasně ukončit.
Českých účtů se zásah v Revolutu netýká
„Revolut bere rozhodnutí milánského soudu na vědomí a bude s italskými úřady plně spolupracovat. Naše regulatorní povinnosti a kontroly proti praní špinavých peněz bereme mimořádně vážně a průběžně investujeme do posilování systémů proti finanční kriminalitě,“ uvedl mluvčí společnosti. Banka zároveň ujistila, že služby pro soukromé i firemní zákazníky pokračují bez přerušení.
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Ačkoliv je rozhodnutí formálně adresováno litevské entitě Revolut Bank UAB, pod kterou spadá i italská pobočka, jeho účinky jsou omezeny výhradně na Itálii. Českých klientů, kterých má digitální banka podle vlastních údajů v tuzemsku zhruba milion, se tak zásah italského soudu nijak nedotkne.