Italská vláda chce navýšit daň pro turisty. Nejsme bankomaty, bouří se hoteliéři

V současnosti se v části italských měst platí turistická daň v maximální výši pět eur za osobu a noc. Sazba může činit až deset eur za osobu a noc v Římě. Podle nové vládní úpravy by se sazba odvíjela od ceny ubytování. Při ceně ubytování pod 100 eur by daň činila pět eur, u nejdražších pobytů s cenou nad 750 eur by mohla činit až 25 eur. Konkrétní výši by si radnice mohly určit samy.

Vybírat turistickou daň by podle navrhované úpravy mohla všechna italská města. V současnosti tak může daň vybírat zhruba tisícovka z osmi tisíc italských obcí. Těm daň každoročně přináší přes 700 milionů eur.

S návrhem nesouhlasí sdružení hoteliérů. „Nejsme bankomaty radnic,“ uvedlo sdružení Confindustria Alberghi. Asociace uvádí, že například u pokojů s cenou mírně nad 100 eur by se výrazně zvýšila daňová zátěž, jelikož by turistický odvod činil až deset eur za osobu a noc.

Vláda ale ujišťuje, že ještě není nic rozhodnuto. „Dialog (o zvýšení daně) bude pokračovat v září,“ uvedlo ministerstvo pro turismus. O záležitosti chtějí také ještě jednat města, prohlásilo v úterý jejich sdružení Anci.