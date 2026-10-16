Italská UniCredit získala souhlas ECB k ovládnutí Commerzbank

Případné spojení obou bank by bylo největší přeshraniční bankovní transakcí v Evropě od globální finanční krize.
Souhlas ECB umožňuje UniCredit překročit hranici 30procentního podílu v Commerzbank a dále jej zvyšovat bez stanoveného horního limitu. K dokončení převzetí však ještě musí splnit zbývající regulatorní požadavky a další podmínky související s nabídkou.
UniCredit povolení označila za důležitý milník, který podle ní potvrzuje důvěru v její nabídku. UniCredit chce díky převzetí německé banky, jejíž tržní hodnota činí zhruba 35 miliard eur (asi 852,3 miliardy Kč), posílit své postavení mezi největšími bankovními skupinami v Evropě.
Italská banka začala do Commerzbank investovat před více než dvěma lety, když se její generální ředitel Andrea Orcel pustil do převzetí německého konkurenta, o kterém uvažovalo již několik jeho předchůdců.
Navzdory silnému odporu Commerzbank a kritice německé vlády si UniCredit zajistila dostatek akcií k ovládnutí běžných akcionářských rozhodnutí a zůstala pod hranicí 50 procent, jejíž překročení by ji přimělo odkoupit podíly menšinových investorů v polské divizi německé banky, mBank, upozornila agentura Reuters.
Banka UniCredit už je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbank před německým státem. Ten vlastní více než 12 procent akcií. UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiného finančního ústavu HypoVereinsbank (HVB). Po převzetí by chtěla Commerzbank s touto dceřinou bankou spojit.
Plánované převzetí přichází v době, kdy evropští představitelé stále hlasitěji vyzývají k hlubší integraci bankovního sektoru. Roztříštěnost finančního trhu EU podle nich brání evropským bankám lépe konkurovat velkým hráčům na světových trzích.