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Duhová pohroma z východu. Italské sady a vinice plení japonský brouk listokaz

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  10:28
Japonský brouk za sebou zanechává úplně zdevastované rostliny.

Japonský brouk za sebou zanechává úplně zdevastované rostliny. | foto: Phil Degginger / imageBROKER / ProfimediaProfimedia.cz

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Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, jejichž původní domovinou je Japonsko, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Rojí se po sadech a vinicích a zanechávají za sebou listy s vykousanými mřížkami, což oslabuje rostliny a snižuje úrodu. Listokaz japonský (Popillia japonica) je známým škůdcem ve Spojených státech, kam se dostal už před více než stoletím a je tu známý jako "japonský brouk".

Na evropském kontinentu je Listokaz relativním nováčkem; poprvé byl zaznamenán v roce 2014 poblíž milánského letiště Malpensa. V Itálii už zaplavil severovýchodní regiony Lombardie, Piemont a Valle d’Aosta, kde se loni objevil v terasovitých vinicích nad městečkem Donnas.

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„Sledujeme, jak se listokaz postupně šíří z terasy na terasu napříč našimi historickými vinicemi,“ řekl AP vinař Luciano Zoppo Ronzero, který na terasovitých vinicích pěstuje révu odrůdy Nebbiolo. „Nyní jsme asi na desáté terase a už vidíme nájezdy listokazů. To znamená, že se živí rostlinami a postupně postupují nahoru do hor.“

Jelikož tento japonský brouk nemá žádné přirozené predátory a na jídelníčku má více než 300 druhů rostlin a stromů, byl zařazen na seznam prioritních škůdců Evropské unie, což znamená, že je nutné vyvinout úsilí k omezení jeho výskytu a hubení tam, kde už se stihl rozšířit.

Brouk se již pevně zabydlel v Itálii, Švýcarsku a Německu, kde se pozornost soustředí na zvládání a omezování jeho šíření, zatímco velikost populací ve Francii a Španělsku stále dává naději na jeho vyhubení, uvedla Daniela Lupiová, entomoložka z Milánské univerzity.

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Listokaz japonský je nenasytný a při hledání potravy se pohybuje ve velkých rojích. Dospělí brouci se také přemisťují na vlacích, v autech a letadlech. Po letních měsících, kdy se hojně krmí, se brouci páří a jejich larvy se živí travinami, dokud nedosáhnou dospělosti, a celý cyklus se opakuje.

Zemědělská lobby Coldiretti uvádí, že tento škůdce představuje velkou hrozbu pro zemědělství, protože se šíří údolím řeky Pád, jež je italskou obilnicí. Dosavadní škody se však těžko kvantifikují, protože způsob, jakým brouk ožírá dužinu listů, často rostlinu oslabuje a snižuje výnos, aniž by nutně zdravé rostliny zahubil.

„V některých oblastech brouk zničil úrodu,“ uvedl Lorenzo Bazzana, vedoucí ekonomického oddělení v Coldiretti. Larvy, obecně známé jako housenky, se živí také kořeny trav, čímž poškozují trávníky a golfová i sportovní hřiště.

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Zoppo Ronzero se obává jak o své historické terasovité vinice vytesané do horského svahu a stabilizované staletými kamennými zídkami, tak o svou úrodu. Tím, že brouci spasou listy révy, vystavují hrozny slunci a zároveň u rostlin výrazně snižují schopnost fotosyntézy.

„Děsí mě to, že hrozny nakonec nedozrají. A pokud tomu tak bude, znamená to, že domů nepřineseme skvělou sklizeň, jak jsme doufali, ale něco nepoužitelného,“ řekl Ronzero.

Podle Bazzany je největší nadějí na vyhubení škůdců útok na larvy. Brouci byli nedávno zjištěni v blízkosti letiště Valerio Catullo ve Veroně a odborníci provádějí v okolní oblasti pokusy s vysazením mikroskopického parazita, který by larvy napadal.

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Široce se také používají feromonové pasti a vinaři v Donnasu spoléhají na ošetření pesticidy, ačkoli je jejich účinnost krátkodobá a na strmém terénu jde o pracnou metodu.

„Pokud proti nim nezakročíme, populace listokazů bude dále růst a dojde tak k vážnému poškození ovocných stromů, trav a okrasných rostlin,“ uvedla entomoložka Lupiová. „Pro lidskou populaci listokazi nepředstavují žádný problém, protože tito brouci nejsou nijak zvlášť nebezpeční, ale zato opravdu hodně snižují pěstitelské výnosy,“ dodala.

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Duhová pohroma z východu. Italské sady a vinice plení japonský brouk listokaz

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