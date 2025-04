Projekt za 25 miliard eur, což je asi 625 miliard korun, se řadí mezi největší infrastrukturní investice v Evropské unii za posledních několik let. Agentura Bloomberg píše, že cílem tohoto záměru je mimo jiné propojení nepříliš ekonomicky aktivního jihu Evropy se zbytkem Evropy. To by v budoucnu mohli ocenit pracující, studenti i turisté.

„Tentokrát jsme unijní peníze utratili dobře. Vznikne železniční infrastruktura, která bude sloužit několik dekád,“ komentuje železniční projekt profesor ekonomie Carlo Alberto Carnevale Maffè, který působí na milánské univerzitě Bocconi. Dodává, že záměr může výrazně omezit proces vylidňování, se kterým jižní část Itálie léta nepříliš úspěšně bojuje.

Projekt pomůže chudému jihu

Jih Itálie dlouhodobě trápí skoro každou politickou reprezentaci, která zrovna vládne. Hrubý domácí produkt této oblasti je proti severní Itálii asi o polovinu menší. Tamní regiony dlouhodobě trápí právě nerozvinutá infrastruktura a zastaralé železniční tratě, které ještě prohlubují nepříliš ideální přístup ke vzdělání či práci. Komplikace to je i pro případné turisty a rozvoj cestovního ruchu obecně.

Právě nový železniční koridor mezi městy Bari a Neapol to má změnit. Před několika dny se v tomto úseku dokončila výstavba dvou tunelů, díky nimž se část trati spustí již koncem letošního roku. Vlaky zde už za chvíli budou dosahovat rychlosti až 250 kilometrů za hodinu.

Součástí projektu jsou také nové vlakové stanice a tratě pro nákladní regionální a nákladní dopravu. Celkem má vzniknout 16 nových zastávek. Železniční úsek se navíc mnohde staví v náročných podmínkách. „Bojuje i s podmáčeným terénem,“ popisuje pro Bloomberg inženýrka Daria Poneová, rok dokončení podle ní v ohrožení není.

Pomohly unijní peníze

Dopady tohoto projektu na běžný život místních mohou být opravdu zásadní, soudí odborníci. Pomoci může kupříkladu studentům. Bloomberg píše o studentce Federice Barileové, která pochází z města Cerreto Sannita. Ta si během svého studia v Neapoli musela přímo ve městě pronajmout byt, protože cesta domů by jí jinak trvala přes dvě hodiny. Díky novému železničnímu spojení to ale bude jen 40 minut. „Bude to obrovská změna,“ říká studentka. Spolužáci z jejího rodného města by tedy už mohli do Neapole jen na denní bázi dojíždět.

Itálie, zdá se, našla způsobit, jak efektivně čerpat unijní peníze, a to i přesto, že v minulosti s tím měla velké problémy. Státní železniční společnost Ferrovie Dello Stato našla možnosti, jak překonat mnohdy náročné administrativní překážky a byrokracii.

Zkušenosti s podobným projektem mezi Římem a Neapolí z minulosti navíc ukazují, že vliv na běžný život na jihu Itálie může být výrazný. „Lepší dopravní obslužnost vede ke snižování ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony,“ uzavírá pro Bloomberg ekonomka Rosamaria Bitettiová.