Spotřeba vína na domácím trhu dlouhodobě mírně klesá a v posledních měsících zbrzdil také vývoz, například kvůli oslabení prodejů do Spojených států, které patří k hlavním exportním trhům italských vinařů. Italský vinařský sektor tak již několik měsíců řeší situaci, kdy se hromadí zásoby vína.
Podle údajů ministerstva se v zásobách vinařských podniků na konci června nacházelo přes 46 milionů hektolitrů vína, což by podle odhadů stačilo na produkci více než šesti miliard láhví. Svaz, který patří k hlavním vinařským organizacím, poukazuje, že sektor přitom zaznamenal relativně průměrné ročníky. V roce 2025 produkce činila 44 milionů hektolitrů.
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Šéf organizace Lamberto Frescobaldi tak na valné hromadě v červenci varoval před hyperprodukcí, která má vliv na cenu vín. Čím dál více vinařů se totiž rozhoduje prodávat vína, která měla některou ze značek chráněného původu, bez této certifikace a tudíž i za nižší cenu.
Podle Frescobaldiho nadešel čas na nepopulární řešení, například zastavení povolování nové výsadby vinic a celkové snížení roční produkce. Italská produkce vína přitom v některých nedávno uplynulých letech patřila k nejvyšším na světě.
Některé vinařské oblasti se ale snaží nalézt řešení, aniž by čekaly na plošná opatření. Deník La Stampa tento týden informoval, že konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu spustilo pro své členy program, prostřednictvím kterého podporuje transformaci přebytečného vína na vermut či ocet.