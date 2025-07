Údolí Val Gardena v Jižním Tyrolsku je v létě cílem mnoha turistů z celého světa. Zájem především čínských návštěvníků se zmnohonásobil zvlášť v posledních dvou letech, kdy se hora Seceda objevila jako tapeta pro pozadí počítačů Apple, píše web RaiNews.

Zatímco provozovatel lanovky, který dopravuje turisty z údolí k horní části hřebenové cesty, plánuje ztrojnásobit kapacitu, aby v létě vydělal více peněz, farmářům na horských loukách dochází trpělivost, píše švýcarský deník Blick.

Na začátku letních prázdnin na jednom z průchodů mezi pastvinami na hoře Seceda, ve výšce 2 500 metrů nad mořem instalovali farmáři turniket a zavedli mýtné ve výši 5 eur za osobu. „Byla to jen provokace,“ vysvětluje pro RaiNews Georg Rabanser, jeden z majitelů pozemků. „Byli jsme tam dvě hodiny a turniket nebyl aktivní. Místní i všichni ostatní mohli projít zdarma. Turisté ale reagovali a říkali: máte pravdu,“ popisuje farmář.

Každý den tudy projde 4–6 tisíc lidí. „Chodí po loukách, lezou do našich chatrčí. Všude dělají, co musí. A všude nechávají plasty,“ stěžuje si Rabanser. Po třech letech neúspěšného vyjednávání s úřady chtěli turniketem vzbudit pozornost odpovědných osob. „Požadujeme odškodnění za to, že celá ta masa lidí chodí přes naše louky,“ dodal.

Jihotyrolský alpský svaz upozornil, že jde o delikátní střet zájmů. „Právo na průchod krajinou a vlastnická práva jsou zde v konfliktu,“ říká jeho ředitel Christian Olivo. Chápeme, že se vlastník pozemku snaží chránit svůj majetek. Blokovat některé cesty ale samozřejmě nemůže být řešení,“ dodal.

Farmáři se mezitím sdružili do spolku, který hodlá svá práva hájit. Dodávají, že turniket na Secedě je zatím atrapa, ale může být kdykoli aktivován.

Nešťastní jsou i obyvatelé v údolí, kterým vadí nekonečné řady karavanů nejen na cestách. „Kempují na každém místě, které nezablokujeme, ucpávají silnice i parkoviště, aniž by platili za nocleh,“ cituje Blick na závěr starostu obce Monguelfo-Tesido Dominika Oberstallera.