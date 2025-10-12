Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se však snaží proti této hrozbě bojovat a vyvíjí tlak na Washington, aby změnil svůj postoj.

Balení fusilli od italského výrobce těstovin Rummo, který vznikl již v roce 1846. (9. října 2025) | foto: Profimedia.cz

„Je to opravdu škoda,“ cituje portál The Guardian slova Antonia Rumma z italské rodinné společnosti Pasta Rummo založené již v roce 1846. Podle něj poptávka po prémiových těstovinách ve Spojených státech roste.

„Naše značka v posledních šesti letech rostla obzvlášť rychle, což nás překvapilo, ale zároveň jsme na to velmi hrdí,“ říká. Krok Donalda Trumpa by podle něj mohl pozitivní trend zastavit.

Když dědeček dovolí. Trumpova vnučka dobývá trh vlastní kolekcí oblečení

Trump v srpnu souhlasil se snížením cel na dovoz zboží z EU na jednotnou sazbu 15 procent, což byla pro evropské výrobce pozitivní zpráva. Nyní však Washington pohrozil, že uvalí dalších 92 procent na některé z nejstarších výrobců těstovin v zemi, což italská média označila za Trumpovu válku proti těstovinám.

Dodatečná cla, která by měla vstoupit v platnost v lednu, jsou výsledkem vyšetřování amerického ministerstva obchodu týkajícího se dumpingových praktik, kdy zahraniční firmy vyvážejí zboží za nižší ceny než na domácím trhu, aby získaly výhodu nad místními konkurenty.

Resort se měl v plánu zaměřit na italské výrobce La Molisana a Garofalo, kteří patří mezi největší exportéry do USA. Vyšetřování se nadále rozšířilo i na dalších jedenáct předních italských značek těstovin včetně rodinné značky Barilla a Pasta Rummo.

Může jít o osudový úder

Giuseppe Ferro, generální ředitel společnosti La Molisana, která vyrábí těstoviny od roku 1912, italskému tisku řekl, že obvinění z dumpingu jsou neopodstatněná. Doufá, že Trumpova vláda změní názor, jinak nebude firma schopná fungovat. Ferro předpokládá, že cla mají italské výrobce povzbudit k zakládání továren ve Spojených státech.

„V Gragnanu jsme od roku 1789 a nikam se nestěhujeme,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Garofalo Emidio Mansi, jak cituje portál Gambero Rosso.

Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

Podle Rumma se jejich těstoviny v USA prodávají za přibližně 4 dolary (84 Kč), cena by se v případě dodatečných cel mohla zdvojnásobit.

Potíže s napodobeninami

Italská vláda a také Evropská komise vyvíjejí nyní tlak na Washington, aby svůj chystaný krok přehodnotil. Podle italského ministra zemědělství Franceska Lollobrigidy jsou cílené vývozy na těstoviny přehnané. „Nevidíme ani jejich potřebu, ani opodstatnění,“ řekl.

Podle prezidenta největšího italského sdružení zemědělců představují cla pro italské těstoviny smrtelný úder. „Je to velmi škodlivé a nikdo si nepředstavoval, že by k takové situaci vůbec mohlo dojít, zvláště poté, co Evropa dosáhla dohody o 15 procentech,“ poznamenal Ettore Prandini, šéf sdružení Coldiretti.

Upozornil také na rozšířený problém s produkty, které napodobují známé italské značky. Podle něj jsou imitace italských produktů v USA velmi rozšířené a škodlivé pro celkový obraz italské produkce.

„Trh s napodobeninami italských produktů má celosvětově hodnotu přibližně 120 miliard eur, z toho 40 miliard eur se vyrábí v USA. To má důsledky na celý italský potravinářský průmysl,“ uzavřel Prandini.

