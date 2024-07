Bez turistů zemřeme. Vyprahlá Sicílie je připravena obětovat zemědělství

Zatímco si turisté lenoší pod ibišky, vychutnávají si ledovou granitu a koupou se v chladném Středozemním moři, v zemědělských oblastech jižní Sicílie jsou svahy tak spálené, že připomínají pouštní duny. „Je to zničující,“ říká farmář Lorenzo Iraci. Něco takového podle svých slov ještě nezažil.

Zemědělci jsou zoufalí. Jeden z nich v kopcích poblíž jihoitalského města Caltanissetta uvedl, že jeho kozy pijí z tak vyčerpaných nádrží, že jedna z nich uhynula, protože jí v žaludku zaschlo bahno.

Umělé nádrže, z nichž po celém ostrově dříve pila hospodářská zvířata, mají na svých dnech jen popraskanou zeminu. Pšeničné klasy jsou malé a duté. Jezero Pergusa ve střední části Sicílie, které je součástí přírodní rezervace, připomíná vyschlý kráter.

V mnoha těchto regionech je však léto také vrcholem turistické sezony, která je klíčovým ekonomickým zdrojem. Kvůli zprávám o nedostatku vody se úřady mnoha regionů snaží zachránit aspoň ten. „Jsme nuceni obětovat škody v zemědělství, ale nesmíme poškodit cestovní ruch, protože by to bylo ještě horší,“ říká Salvatore Cocina, šéf sicilské civilní ochrany. Zprávu přinesl list The New York Times.

Hotely jako priorita

Na zemědělství na Sicílii stále připadá drtivá většina spotřeby vody, obyvatelstvo využívá jen zlomek, i když v létě zahrnuje miliony turistů. Úřady uvedly, že se nyní při nedostatku zaměřily na zásobování vodou nemocnice, podniky vyrábějící klíčové produkty a zranitelné skupiny obyvatelstva. Ale také hotely. „Turisté si sucha ani nevšimnou,“ podotýká Elvira Amataová, nejvyšší představitelka sicilského cestovního ruchu.

Mimo pětihvězdičková letoviska na vyprahlém jihu Sicílie jsou známky sucha vidět všude. V Agrigentu, které se tyčí nad údolím s ruinami několika řeckých chrámů, úřady omezují přísun vody. Některé domy na předměstí ji nedostaly už několik týdnů. „Nedostatek vody způsobil, že i malý počet malých penzionů musel stáhnout některé pokoje z nabídky nebo přesměrovat zákazníky do jiných hotelů,“ říká Francesco Picarella, šéf hlavní italské asociace hotelů Federalberghi v Agrigentu. Nejvíce ho však podle něj bolely zprávy ve sdělovacích prostředcích, které varovaly, že turisté odtud utíkají kvůli nedostatku vody.

„Od chvíle, kdy se tyto zprávy začaly objevovat, rezervace hostů výrazně poklesly,“ stěžuje si Picarella. Region okamžitě svolal odpovědné úředníky se zoufalou žádostí o záchranu turistické sezony.

Turistiku potřebujeme

Starosta Agrigenta Francesco Miccichè uvedl, že úřady nyní častěji rozvážejí vodu do centra města, kde se nachází většina penzionů. Hotelům také poskytly nákladní auta s cisternami. „Někteří hoteliéři si ale stále stěžují, že musí za nákladní auta platit. Přitom mohou být rádi, že vodu vůbec dostanou,“ dodává Picarella z asociace hotelů.

Luxusní sicilské resorty si však nemohou dovolit své klienty omezovat v základních hygienických potřebách. Také kvůli tomu mnoho z nich vodu recykluje. „Nemohu říct, že bychom lidem omezovali sprchování,“ říká Isidoro di Franco, generální ředitel hotelu Verdura Resort nedaleko Agrigenta.

Jak regionální vláda plánuje reklamní kampaň proti strachu ze sucha, Sicilané stále trvají na tom, že ostrov je nejen připraven přivítat turisty, ale také je zoufale potřebuje. „Pokud nám vezmete i turistiku, zemřeme,“ říká Cinzia Zerbiniová, mluvčí sicilské organizace Coldiretti, největšího italského sdružení zemědělců.

Zatímco zemědělcům podle něj nohou úřady ztráty kompenzovat, škody způsobené tím, že hotely budou bez vody, mohou trvat déle. „Pokud se turisté, kteří sem přijedou, nemohou osprchovat, vytvoří negativní pověst,“ řekla.

Z půdy bude poušť

Na Sicílii nyní kvůli suchu vyplouvají na povrch i dlouhodobé problémy s vodním hospodářstvím. Kvůli špatné infrastruktuře se jí totiž velké množství ztrácí. V Agrigentu to může být více než 50 procent, uvádějí úředníci. Italská vláda již oznámila, že na vodohospodářské projekty vyčlení 12 miliard eur (290 miliard Kč). Po letech slibů jsou však odborníci skeptičtí k tomu, že by se projekty mohly v dohledné době uskutečnit.

Podle Edoarda Zanchiniho, ředitele římského úřadu pro klima, je však třeba tento problém řešit rychle. „Jinak zůstane zemědělská půda ladem a stane se z ní poušť,“ říká.

Italská centrální banka uvedla, že produkce vytvořená v zemědělství na Sicílii v loňském roce poklesla kvůli otřesům způsobeným klimatem, zatímco cestovní ruch vzrostl. Mnozí zemědělci na jihu ostrova proto uvedli, že další špatný rok už existenčně nevydrží. „Pokud nedostaneme píci a vodu, budeme muset všechna zvířata vybít,“ říká Luca Cammarata, chovatel koz nedaleko Caltanissetty. Další takový rok by se podle něj rovnal rozsudku smrti. „To se máme všichni přestěhovat na pobřeží a věnovat se turistice?“ ptá se.