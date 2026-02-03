Je to historie, mělo by to být zdarma. Turisté si zvykají na zpoplatněnou fontánu

Řím zavedl poplatek za vstup ke slavné fontáně di Trevi. Italské hlavní město tím chce zkrotit nekonečné davy, které k památce míří ve stále větších počtech a získat peníze na údržbu. Část turistů opatření vítá, jiní ale mluví o zpeněžení historie.

Novinku pocítila hned v první den zavedení i portugalská turistka Teresa Romerová, která do italské metropole přijela slavit kulaté narozeniny, uvedla pro deník The Guardian. K fontáně zamířila mezi prvními, ale než se dostala dolů po schodech k vodě, musela uhradit nové vstupné. Poplatek 2 eura (přibližně 50 korun) se podle města připravoval dlouhé roky a nyní má být jedním z nástrojů, jak dostat situaci u nejnavštěvovanějších míst více pod kontrolu.

Nejde přitom o „vstupenku“ na samotné náměstí – platí se jen ve chvíli, kdy člověk sestoupí až k okraji samotného bazénu fontány. Tam může zůstat, jak dlouho chce: vyfotit se, dodržet tradici a hodit minci přes rameno, což prý zaručuje návrat do Věčného města nebo se prostě jen dívat na vodu. Pravidla jsou ale přísnější, u fontány se nesmí jíst, pít ani kouřit. Výjimku mají obyvatelé Říma, lidé se zdravotním postižením a děti mladší šesti let.

Příspěvek na zachování památky

Městská radnice poplatek časově vymezila tak, aby zasáhl největší nápor: ve všední dny od 11:30 do 22:00, o víkendech už od 9:00 do 22:00. Platit lze hotově i bezkontaktně přímo na místě, případně dopředu uhradit poplatek online. V pondělí, kdy byl poplatek oficiálně zaveden, brala podle The Guardianu většina příchozích částku jako drobný příspěvek na zachování památky.

Konec dlouhé tradice. Za vstup do římského Pantheonu turisté zaplatí pět eur

Římský radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato opatření hájí jako nutnou změnu. „Ještě před rokem byla návštěva fontány di Trevi absurdním zážitkem,“ řekl s odkazem na obrovské davy lidí, které se shromažďovaly u bazénu a někteří z nich do něj dokonce skákali. Město navíc očekává, že novinka přinese přibližně 6,5 milionu eur ročně (160 milionů korun), které mají jít na péči o fontánu i další památky. Jen v roce 2025 ji navštívilo přes 10 milionů lidí.

Ne všichni ale souhlasí s tím, že se k ikonickému místu přidává cenovka. „Toto vůbec není dobré,“ uvedl gruzínská turistka Irma Pavitashviliová, když odešla od památníku poté, zaplatila 2 eura. „Tato fontána by měla být pro všechny.“ Alma Petersonová, návštěvnice z USA, souhlasila. „Není správné účtovat lidem vstupné – tohle je historie, mělo by to být zdarma,“ uzavřela podle britského portálu.

Onorato tyto stížnosti odbyl. „Myslím, že turisté byli šokováni tím, že Řím požaduje za památku této úrovně pouze 2 eura,“ řekl. „Kdyby byla fontána di Trevi v New Yorku, požadovali by 100 eur, ne 2.“

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Zavedení poplatku zapadá do širšího trendu, který se v Itálii v posledních letech posiluje. Místa dříve volně přístupná hledají nové způsoby, jak zvládat masový turismus a financovat ochranu dědictví. Od roku 2023 se platí vstup 5 euro i do Pantheonu, památky spojované s císařem Hadriánem a proslulé kruhovým otvorem v kopuli. Poplatek zavedly také Benátky pro jednodenní návštěvníky v exponovaných termínech a od prosince se platí i za vstup do veronského dvora spojovaného s příběhem Romeo a Julie od William Shakespeare.

Je podle vás poplatek 2 € u Fontány di Trevi přiměřený?

celkem hlasů: 43
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

