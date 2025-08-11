Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Nepříznivý vývoj vysvětlují podnikatelé poklesem kupní síly Italů. Podle sdružení spotřebitelů však nabízené služby na plážích výrazně a neodůvodněně zdražily, což řadu lidí od návštěvy odrazuje.
Podle podnikatelského sdružení Fiba Confesercenti klesl počet návštěvníků placených pláží v červnu a červenci o 25 až 30 procent. I další sdružení mluví o poklesu návštěvníků o zhruba pětinu s tím, že plně obsazené byly pláže v prvních dvou letních měsících jen o nedělích.
O příčinách poklesu návštěvnosti mají jasnou představu sdružení spotřebitelů. Podle nich jsou nabízené služby předražené. Sdružení Codacons například poukázalo na to, že ceny služeb poskytovaných na plážích vzrostly podle údajů italského statistického úřadu téměř o třetinu od roku 2019.
„Po navýšení cen kvůli pandemii a zdražení energií se ceny nesnížily, ačkoli pominuly důvody pro jejich zvýšení,“ domnívá se předseda spotřebitelského sdružení Assoutenti Gabriele Melluso. Podle údajů této organizace pronájem jednoho slunečníku a dvou lehátek na den stojí v průměru 32 eur (800 korun). Ceny se však velmi liší podle lokality i druhu zařízení.
Provozovatelé plážových služeb však odmítají, že by jejich služby nadměrně zdražily. Růst cen podle nich zaznamenalo celé odvětví cestovního ruchu. Do návštěvnosti se podle nich promítá oslabená kupní síla italských domácnosti i ekonomická nejistota.
„Reálným problémem je, že italské domácnosti nevychází s penězi do konce měsíce,“ tvrdí šéf podnikatelské asociace Sib-Confcommercio Antonio Capacchione. Ten důrazně odmítá, že by za propad návštěvnosti mohly předražené služby.
Italská opozice se domnívá, že pokles zákazníků na placených plážích souvisí s „chudnutím střední třídy“. Podle opoziční Demokratické strany by vláda měla urychleně přijmout opatření na pokles cen energií a na vyšší růst mezd. Opoziční Hnutí pěti hvězd pak poukazuje na „rekordní zisky bankovního sektoru“, které by podle něj měly být více zdaněny.
Vláda premiérky Giorgii Meloniové se v roce 2023 pokusila uvalit mimořádnou daň na bankovní sektor. Po protestech bank však opatření upravila tak, že do zákona vložila možnost, jak se zaplacení daně vyhnout.
Podle ministryně cestovního ruchu Daniely Santanchové je předčasné a poplašné mluvit o krizi turismu u moře. Ministryně, která ještě nedávno také provozovala luxusní zpoplatněnou pláž, tvrdí, že se mění návyky turistů, kteří čím dál častěji jezdí k moři i mimo obvyklé letní měsíce. Předseda výboru pro průmysl a cestovní ruch v italském Senátu Luca De Carlo z vládní strany Bratři Itálie pak poukazuje na naopak pozitivní očekávání pro cestovní ruch v horských lokalitách.
Provozovatelé placených pláží často čelí kritice, že za pronájem pláží platí státu jen malý zlomek svého obratu a že odmítají, aby pronájmy byly udělované ve veřejných soutěžích, s čímž už mnoho let počítá unijní právo.
Podle poslance Riccarda Magiho ze strany +Europa nyní tito podnikatelé pociťují „cenu své arogance“. Podnikatelská sdružení naopak vyzývají vládu, aby chránila sektor před požadavky Evropské unie, která tlačí na vyhlášení soutěží.
Ne všechny lokality ale hlásí pokles návštěvnosti. Nárůst zákazníků podle místních podnikatelů vykazuje Bibione na severu země, kde jsou ale ceny často pod celostátním průměrem. Spokojeni s letní sezónou jsou také provozovatelé na Sardinii.