Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Autor: ,
  14:16
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30 procent ve srovnání s loňským rokem, píše agentura ANSA.
Pláže v italském Rimini na snímku z května 2023

Pláže v italském Rimini na snímku z května 2023 | foto: Profimedia.cz

Rimini v Emilia-Romagna tu zkrátka chybět nemůže. I když se definice toho, jak...
Toskánsko není jen o víně. Smysl pro dramatickou kompozici nabízí pláž Forte...
Punta Prosciutto u Puglie, usazená na samém podpatku italské boty, je pláží se...
Věřte nevěřte, ale první italští námořníci hovořili o Maledivách jako o...
31 fotografií

Nepříznivý vývoj vysvětlují podnikatelé poklesem kupní síly Italů. Podle sdružení spotřebitelů však nabízené služby na plážích výrazně a neodůvodněně zdražily, což řadu lidí od návštěvy odrazuje.

Podle podnikatelského sdružení Fiba Confesercenti klesl počet návštěvníků placených pláží v červnu a červenci o 25 až 30 procent. I další sdružení mluví o poklesu návštěvníků o zhruba pětinu s tím, že plně obsazené byly pláže v prvních dvou letních měsících jen o nedělích.

OBRAZEM: V Itálii mají stovky pláží. Kde hledat ty nejkrásnější?

O příčinách poklesu návštěvnosti mají jasnou představu sdružení spotřebitelů. Podle nich jsou nabízené služby předražené. Sdružení Codacons například poukázalo na to, že ceny služeb poskytovaných na plážích vzrostly podle údajů italského statistického úřadu téměř o třetinu od roku 2019.

„Po navýšení cen kvůli pandemii a zdražení energií se ceny nesnížily, ačkoli pominuly důvody pro jejich zvýšení,“ domnívá se předseda spotřebitelského sdružení Assoutenti Gabriele Melluso. Podle údajů této organizace pronájem jednoho slunečníku a dvou lehátek na den stojí v průměru 32 eur (800 korun). Ceny se však velmi liší podle lokality i druhu zařízení.

Provozovatelé plážových služeb však odmítají, že by jejich služby nadměrně zdražily. Růst cen podle nich zaznamenalo celé odvětví cestovního ruchu. Do návštěvnosti se podle nich promítá oslabená kupní síla italských domácnosti i ekonomická nejistota.

Nejkrásnější pláže Itálie. Sami tu nebudete, ale ta místa za to stojí

„Reálným problémem je, že italské domácnosti nevychází s penězi do konce měsíce,“ tvrdí šéf podnikatelské asociace Sib-Confcommercio Antonio Capacchione. Ten důrazně odmítá, že by za propad návštěvnosti mohly předražené služby.

Italská opozice se domnívá, že pokles zákazníků na placených plážích souvisí s „chudnutím střední třídy“. Podle opoziční Demokratické strany by vláda měla urychleně přijmout opatření na pokles cen energií a na vyšší růst mezd. Opoziční Hnutí pěti hvězd pak poukazuje na „rekordní zisky bankovního sektoru“, které by podle něj měly být více zdaněny.

Vláda premiérky Giorgii Meloniové se v roce 2023 pokusila uvalit mimořádnou daň na bankovní sektor. Po protestech bank však opatření upravila tak, že do zákona vložila možnost, jak se zaplacení daně vyhnout.

Pláže jako v Karibiku. Sardinie vyhlíží turisty, v létě může být hitem

Podle ministryně cestovního ruchu Daniely Santanchové je předčasné a poplašné mluvit o krizi turismu u moře. Ministryně, která ještě nedávno také provozovala luxusní zpoplatněnou pláž, tvrdí, že se mění návyky turistů, kteří čím dál častěji jezdí k moři i mimo obvyklé letní měsíce. Předseda výboru pro průmysl a cestovní ruch v italském Senátu Luca De Carlo z vládní strany Bratři Itálie pak poukazuje na naopak pozitivní očekávání pro cestovní ruch v horských lokalitách.

Provozovatelé placených pláží často čelí kritice, že za pronájem pláží platí státu jen malý zlomek svého obratu a že odmítají, aby pronájmy byly udělované ve veřejných soutěžích, s čímž už mnoho let počítá unijní právo.

Podle poslance Riccarda Magiho ze strany +Europa nyní tito podnikatelé pociťují „cenu své arogance“. Podnikatelská sdružení naopak vyzývají vládu, aby chránila sektor před požadavky Evropské unie, která tlačí na vyhlášení soutěží.

Ne všechny lokality ale hlásí pokles návštěvnosti. Nárůst zákazníků podle místních podnikatelů vykazuje Bibione na severu země, kde jsou ale ceny často pod celostátním průměrem. Spokojeni s letní sezónou jsou také provozovatelé na Sardinii.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Město hříchu má problém. Méně turistů znamená pro zaměstnance menší dýška

Las Vegas, oblíbená americká destinace závislá výhradně na turistickém ruchu, zažívá hubený rok. Inflace snížila počet návštěvníků města, výrazně ubyli také Kanaďané. Přestože nedávný Trumpův krok...

Adidas se omlouvá Mexiku, nový model sandálů firma převzala od domorodců

Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich nápadně podobá obuvi domorodých národů ve státě Oaxáca. Mexičtí představitelé tvrdí, že si Adidas...

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

11. srpna 2025  14:16

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

11. srpna 2025

Vietnamští farmáři si zoufají. Trumpova rodina na jejich polích staví golfové hřiště

Tisíce vietnamských zemědělců musí opustit svá pole, protože na jejich místě plánuje rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa provozovat golfový resort. Většině farmářů ale půda po desetiletí...

11. srpna 2025  13:01

Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace

Energetici začnou od října nově zapojovat do distribuční soustavy v Česku samostatně stojící bateriová úložiště. Češi dosud zažádali o rezervaci kapacit pro úložiště na tisíce megawatthodin (MWh)....

11. srpna 2025  12:20

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Nejjistější cestou k obrovskému bohatství je v současnosti vývoj umělé inteligence. Start-upy zabývající se AI vytvořily jen letos desítky nových dolarových miliardářů, upozornil server zpravodajské...

11. srpna 2025  10:40

Měla to být výkladní skříň Číny. Solárníci ale loni přišli o třetinu pracovníků

Čínské solární firmy v roce 2024 přišly o téměř třetinu své pracovní síly. Celé odvětví bojuje s klesajícími cenami fotovoltaických panelů a řada společností musela vyhlásit i bankrot. Přitom tamní...

11. srpna 2025

Předělává univerzitní statky na výdělečný podnik. Zemědělství chybí koncepce, říká

Premium

Ředitelem školních statků České zemědělské univerzity v Praze se Jindřich Macháček stal loni v říjnu, nyní snižuje režijní náklady firmy a chce přiblížit chov zvířat veřejnosti. Úspěch v zemědělství...

11. srpna 2025

Americký luxus zvedá politiky v Evropě ze židle. Tématem jsou klimatizace

To, co bylo ještě donedávna považováno za americký luxus, se v Evropě s trochou nadsázky stále častěji stává symbolem přežití. Řeč je o klimatizacích, bez kterých si mnoho domácností v Evropě už...

10. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Největší britské letiště Heathrow strádá. Zvrátit to může nová ranvej

Vedení největšího britského letiště Heathrow předložilo britské vládě plán za 49 miliard britských liber (asi 1,5 bilionu korun) na jeho rozšíření. Za tuto sumu by mělo dojít zejména k výstavbě...

10. srpna 2025

Export krevet do USA pod tlakem cel. Indonésané zaměřují pozornost na Čínu

Indonésie se po uvalení amerických cel na krevety potýká s potížemi, které ohrožují její export do Spojených států. Indonéští farmáři přehodnocují své plány a chtějí se zaměřit na jiné trhy, jako je...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.