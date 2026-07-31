Itálie umožňuje soukromým provozovatelům využívat vybrané úseky veřejného pobřeží k podnikání. Na nich mohou za poplatek poskytovat služby, například pronájem slunečníků, lehátek či občerstvení.
„Skvělé na plážových službách je to, že tam najdete všechno, co potřebujete pro pohodový den u moře,“ uvedl pro agenturu Reuters Simone Vincenzi, manažer placeného plážového zařízení Pino al Mare v přímořském letovisku Santa Severa, které se nachází asi 50 kilometrů od Říma.
Spor o dostupnost pláží má i politický rozměr. Systém plážových koncesí dlouhodobě kritizovala Evropská unie, která po Itálii požadovala transparentnější pravidla pro jejich přidělování.