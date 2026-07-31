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Do moře jen za peníze? V Itálii bobtná spor o pláže zdarma. Ubývají a jsou přeplněné

Martina Riemlová
  15:00

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Pláž v přímořském letovisku Santa Severa v Itálii (29. července 2026) | foto: Reuters

Italské pobřeží se stalo dějištěm sporu o to, jak velká část pláží má zůstat volně přístupná veřejnosti a jakou roli mají mít placená plážová zařízení. Aktivisté tvrdí, že lidé bez peněz na pronájem lehátek a slunečníků jsou vytlačováni na horší místa.

Itálie umožňuje soukromým provozovatelům využívat vybrané úseky veřejného pobřeží k podnikání. Na nich mohou za poplatek poskytovat služby, například pronájem slunečníků, lehátek či občerstvení.

„Skvělé na plážových službách je to, že tam najdete všechno, co potřebujete pro pohodový den u moře,“ uvedl pro agenturu Reuters Simone Vincenzi, manažer placeného plážového zařízení Pino al Mare v přímořském letovisku Santa Severa, které se nachází asi 50 kilometrů od Říma.

Spor o dostupnost pláží má i politický rozměr. Systém plážových koncesí dlouhodobě kritizovala Evropská unie, která po Itálii požadovala transparentnější pravidla pro jejich přidělování.

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Do moře jen za peníze? V Itálii bobtná spor o pláže zdarma. Ubývají a jsou přeplněné

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Pláž v přímořském letovisku Santa Severa v Itálii (29. července 2026)

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