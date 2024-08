Vendetta na italské riviéře. Obyvatelé Portofina se udávají kvůli klimatizacím

V Portofinu ležícím nedaleko Janova na Italské riviéře celoročně žije pouhých 379 obyvatel, přesto je místo magnetem smetánky již od konce devatenáctého století. Za posledních pár let se díky zájmu celebrit stalo nejbohatší italskou obcí. Výskyt slavných je tu dokonce tak častý, že loni zde obec zavedla zóny, ve kterých se turisté nesmějí zdržovat a mají zákaz fotografování, což způsobovalo dopravní zácpy. Porušovatelům nařízení mohou být uloženy pokuty až do výše 275 eur (6 500 Kč), píše list The Guardian.

Vdávala se zde Kim Kardashianová, své ano si zde řekli George Clooney s Amal Almuddinovou, začátkem letošního léta bylo město zcela uzavřeno, aby přivítalo 800 hostů na předsvatební párty indického miliardáře Ananta Ambaniho, která údajně stála 139 milionů eur (3,2 miliardy Kč). V neděli sem přijela Madonna, údajně na večírek pořádaný módními návrháři Dolcem & Gabbanou...

O obci se ale v posledních dnech hovoří v souvislosti s nelegálně instalovanými klimatizačními jednotkami. Portofino je od roku 1935 součástí regionálního národního parku a ještě před několika lety tak byla instalace klimatizací na budovy v typických pastelových barvách zcela zapovězená. S přibývajícími léty se ale pravidla postupně uvolňovala a umožnila používání spotřebičů, pokud majitelé domů požádali o povolení a zajistili, aby byly umístěny diskrétně a nenarušovaly krásu města.

Policie poté prohledávala úzké uličky a hledala nepovolená zařízení, která vyčnívala nad terasy domů. Od ledna do května letošního roku byly na různých střechách a terasách registrovány dvě desítky nelegálně instalovaných jednotek a od června, kdy teploty prudce stouply, dalších patnáct.

Pravidla pro všechny

„Všechno to začalo loni v zimě, když si někdo na dům umístil klimatizační jednotku, která zakrývala velkou část velmi úzké ulice,“ řekl deníku Guardian starosta Portofina Matteo Viacava. Léta jsou podle něj stále teplejší a červenec a srpen byly dusné a velmi vlhké. „Není to tak, že bychom chtěli, aby lidé trpěli vedrem, ale Portofino se nachází v regionálním parku a existují tu pravidla, která je třeba respektovat,“ dodal starosta.

Spolu s rostoucí teplotou tak postupně rostla nevraživost mezi místními. Ta vyústila v udávání mezi sousedy, jak informoval deník deník Corriere della Sera. List hovoří dokonce o „vendetě“ mezi obyvateli. Někteří viníci se pokoušeli klimatizační jednotku skrýt nebo zamaskovat přístroj nátěrem, aby splynul s místním prostředím. V jiných případech prý lidé přijali pozvání do domu souseda, jen aby si tajně pořídili fotografii jednotky, kterou pak předali policii.

Těm, kteří pravidla porušují, hrozí v případě soudního stíhání pokuta až 43 000 eur (1 000 000 Kč), ačkoli Viacava uvedl, že většina dosavadních případů byla vyřešena a že cílem není lidi pokutovat. „Chceme jen zajistit, aby byla dodržována omezení a zachována krása Portofina, nic víc,“ řekl. Podle něj je třeba jednotky umístit na místa, která nejsou vidět. „Pomalu, pomalu to všechno dáváme do pořádku.“

Přibližně od poloviny června Itálii sužují vlny veder. V některých středních a jižních oblastech se v nadcházejících dnech očekávají teploty přesahující 40 °C. Italské ministerstvo zdravotnictví v pondělí vyhlásilo v sedmnácti městech pohotovost, to znamená, že vedra mohou ohrozit i zdravé lidi. Lidem žijícím v místech s výstrahou nebo je navštěvujícím se doporučuje, aby se mezi 11. a 18. hodinou vyhýbali přímému slunečnímu svitu.

Poptávka po klimatizaci v Itálii v posledních letech prudce vzrostla. Zpráva národního statistického úřadu Istat z roku 2022 uvádí, že polovina italských domácností klimatizační jednotku již má, uzavírá The Guardian.