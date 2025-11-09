Závislost devětašedesátiletého Luciana na hraní se dostala až do bodu, kdy musel nastoupit do léčebny závislostí v Pise. Kvůli hazardním hrám totiž přišel úplně o všechno. Objížděl kasina napříč Itálií a nebál se vsadit vše, co měl. „A vše jsem nakonec také prohrál. Vždycky jsem si říkal, že to vyhraju zpátky,“ říká Luciano, který byl celý život železničářem. Dnes je naštěstí pro něj již vyléčený a snaží se žít jinak. Přiznává ale, že cesta to byla náročná, velmi komplikovaná a nákladná.
Itálie je momentálně největším trhem s hazardními hry v Evropské unii. V posledních letech tato jihoevropská ekonomika z pohledu oblíbenosti hazardu přeskočila dokonce i Velkou Británii, Německo či Francii. Alespoň jednou ročně si nějakou z hazardních her zahraje 43 procent italské dospělé populace, píše agentura Reuters.
|
Češi v prvním pololetí prosázeli přes půl bilionu korun. Dominují hrací automaty
Díky technologickým novinkám je navíc hazard lidem blíž než kdy dřív. Popularita mobilních aplikací a online kasin neustále roste. Země každý rok do státní poklady na daňových příjmech z hazardu získá přes 11 miliard eur, což je v přepočtu asi 275 miliard korun.
Hazard jako rozvraceč vztahů
Italské statistiky jsou varovné. Podle agentury Reuters tráví hazardními hry minimálně hodinu denně alespoň 1,1 milionu dospělých Italů. Loni si minimálně jednou vsadil téměř každý druhý. Celkem šlo o 20,5 milionů lidí, což je největší podíl populace ze všech států Evropské unie.
Obliba hazardních her v Itálii začala stoupat během koronavirové pandemie. Tehdy neměla spousta Italů co na práci, a tak propadla právě hazardu. Italové v roce 2024 prosázeli celkem 157 miliard eur (asi 3,9 bilionu korun), to bylo ve srovnání s rokem 2004 zhruba šestinásobně víc.
|
Nebezpečný online hazard. Sázkové hry ohrožují i matky a děti
Italský hazardní průmysl navíc těží z poměrně příznivého zdanění. Zejména v případě online hazardních her je zdanění podle agentury Reuters ve srovnání s jinými státy nízké. „Ačkoliv mezi lety 2004 a 2024 stoupla prosázená suma z 25 na 157 miliard eur, daňové příjmy vzrostly jen minimálně. V roce 2004 to bylo 7 miliard eur a loni to bylo jen o 4,5 miliard eur více,“ tvrdí pro agenturu Reuters Emiliano Contini, který v Itálii pomáhá v jednom z center pro závislé.
|
Zákaz reklamy na hazard připraví český sport o peníze, míní sportovní asociace
Hazardu v minulosti propadl i dvaapadesátiletý veterinář Giovanni. Dnes říká, že obrovská obliba těchto her v Itálii souvisí i s tím, že italská vláda hazard podle něj vlastně podporuje. „Na hazardní hry jsou všude reklamy. Kouknete na televizi a ve spotech vám slibují snadné a lákavé výhry. Vytváří se tu problém, který se pak těžko řeší,“ tvrdí Ital.
Obliba hazardu je dlouhodobě nejsilnější na jihu, a to hlavně v chudších regionech. Podle Reuters to má souviset i s mafiánskými klany, které jsou právě na jihu Itálie nejsilnější. Spojení mafie a hazardu bylo při pohledu do minulosti vždy velmi pevné, uzavírá agentura.