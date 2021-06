Italská policie odhalila fiktivní obchod se šrotem se zapojením českých firem

Finanční policie v italském městě Pordenone odhalila rozsáhlý fiktivní obchod se železným šrotem, do kterého byly zapojeny také firmy ve Slovinsku a Česku. Systém navíc umožňoval čínským podnikatelům v Itálii zasílat výnosy z jejich nelegálních aktivit do Číny, informovala agentura Reuters. Skrze platby za fiktivní dovoz kovů se skupinám podařilo převést do Asie na 150 milionů eur (zhruba 3,8 miliardy korun).