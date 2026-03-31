Itálie odsouvá konec uhlí na rok 2038. Vláda Meloniové sleví z klimatické politiky

  21:21
Itálie posune termín trvalého odstavení svých uhelných elektráren o 13 let, na rok 2038. Vyplývá to z návrhu zákona, který v úterý schválila dolní komora parlamentu. Krok naznačuje, že vláda premiérky Giorgii Meloniové je kvůli rostoucím problémům se zajištěním dodávek energie v souvislosti s konfliktem v Íránu připravena zmírnit svoji klimatickou politiku, napsala Reuters.
Itálie má v současné v době čtyři uhelné elektrárny. Tři z nich vlastní největší energetická firma v zemi, Enel. Nicméně nezávislá klimatická nezisková organizace ECCO tvrdí, že dvě elektrárny v lednu ztratily povolení ke spalování uhlí a jejich znovuzprovoznění by vyžadovalo podání žádosti o nová povolení, což je proces trvající roky.

Ministr energetiky Gilberto Pichetto Fratin tento měsíc uvedl, že elektrárny mohou být znovu zprovozněny, pokud by konflikt na Blízkém východě vyvolal energetickou krizi. Itálie je silně závislá na dovozu plynu. Řím tak čelí tlaku od průmyslu a spotřebitelů kvůli nárůstu již tak obrovských nákladů na energii v reakci na válku na Blízkém východě. To, že by uhelné elektrárny mohly zmírnit energetické problémy způsobené válkou, již naznačily i další země, jako Německo, Jižní Korea, Filipíny a Japonsko, uvedla agentura AFP.

Podle svého energetického a klimatického plánu (PNIEC) z roku 2024 měla Itálie definitivně opustit uhlí do konce roku 2025. Nové nařízení, které termín posouvá až na rok 2038, musí ještě schválit senát, ale vzhledem k podpoře vlády se očekává jeho přijetí.

Strana Liga, která je součástí vládní koalice a prosadila odklad, uvedla, že je „správné a odpovědné“ přehodnotit odchod od uhlí s ohledem na současnou vážnou mezinárodní energetickou krizi. Naopak opoziční středolevicové strany a ekologické organizace krok odsoudily. Italská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF), který hájí ochranu životního prostředí a udržitelnou energii, označila rozhodnutí za „nebezpečný obrat v boji proti změně klimatu a ohrožení zdraví občanů“.

V roce 2024 přitom Itálie, jako předsednická země skupiny předních ekonomik světa G7, vedla jednání, při kterém se členové skupiny dohodli na ukončení využívání uhlí v energetice do roku 2035.

Celková výroba elektřiny z uhlí v Itálii loni činila přibližně 2975 gigawatthodin (GWh). To je méně než jedno procento celkové národní produkce elektřiny, vyplývá z údajů státem kontrolovaného provozovatele přenosové soustavy Terna.

