Itálie již od roku 2017 láká bohaté na paušální daň ve výši 200 tisíc eur (asi 5 milionů korun), díky které se miliardáři a milionáři vyhnou italským odvodům ze zahraničních příjmů. Počátkem roku 2026 se ale tato daň má zvýšit již na 300 tisíc eur (zhruba 7,5 milionů korun) za rok, píše agentura Bloomberg.
Zvýšení paušální daně je mimo jiné další italskou snahou o řešení obrovských dluhů země. Ta se totiž spolu s Řeckem řadí mezi nejvíce zadlužené země Evropské unie. Podle Bloombergu prostředky z nárůstu paušální daně pro bohaté Itálie využije i pro chystané výraznější daňové zvýhodnění střední třídy.
Novinka je součástí zákona o státním rozpočtu pro rok 2026, který by kabinet italské premiérky Meloniové měl schválit již tento pátek. Oficiální vyjádření ke změně ale tamní ministerstvo financí zatím neposkytlo. Bloomberg zároveň píše o tom, že se paušální daň zvyšovala již v loňském roce, a to ze 100 na 200 tisíc eur. Nyní by tak šlo o již druhou změnu v krátké době.
Z opatření těží Milán a jeho nejbližší okolí
Itálie se pro zavedení výhodné paušální daně pro bohaté rozhodla před několika lety za účelem přilákání movitých jednotlivců, investorů i manažerů do země z jiných evropských států. V praxi toto opatření přispělo hlavně k přílivu nejmajetnější vrstvy z Velké Británie, kde se naopak daňové výhody pro bohaté poslední léta zpřísňují.
Paušální daň pro bohaté se v italské praxi vztahuje jen na několik tisíc osob. Její důsledky jsou však k výši částek výrazné. Těžit z ní má hlavně město Milán a jeho nejbližší okolí, kam se v posledních letech nejmajetnější vrstva přesunula. Patrné to je i při pohledu na ceny milánských nemovitostí. Ty luxusní totiž za poslední roky citelně zdražily.
Kritici nového opatření ale říkají, že jde o záměrné snižování daní, ze kterého těží hlavně ti, kteří mají být k ostatním solidární. Zároveň dodávají, že italský přístup není v souladu s pojetím Evropské unie, která se podobné instituty v praxi snaží eliminovat.
„Tato daňová novinka by zároveň mohla narušit důvěryhodnost Itálie mezi nejmajetnějšími. Vyvolává pochybnosti, že by institut paušální daně mohl být v dalších letech i zcela zrušen. Odrazovat může i potenciální nově příchozí,“ uzavírá pro Bloomberg analytik Franscesco Guelfi ze společnosti A&O Shearman.