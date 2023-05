Itálie začala masivně vyvážet do Číny. O důvodech se přou i analytici

Objem italského exportu do Číny se ještě v lednu loňského roku pohyboval okolo hranice 1 miliardy euro, což je v přepočtu zhruba 24 miliard korun. Během února roku 2023 ale tato suma stoupla až nad 3 miliardy euro. V dobách trvající války na Ukrajině a neustálých změnách v dodavatelských řetězcích jsou však takové výkyvy pro odborníky jen těžko vysvětlitelné, jak informovala agentura Bloomberg.

Itálie se před lety rozhodla jako první země ze skupiny G7 zapojit do plánovaného projektu nové čínské Hedvábné stezky. Italský premiér Giuseppe Conte podepsal v roce 2019 v Římě s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem příslušné memorandum společně s řadou dalších obchodních dohod. Podle odborníků se ale doposud žádné zajímavější ekonomické přínosy tohoto projektu v praxi neprojevily.

Během a zejména po odeznění pandemie nemoci covid-19 navíc vazby mezi oběma ekonomikami citelně ochladly. Stalo se tak ještě za dob premiéra Maria Draghiho a jeho nástupkyně Giorgia Meloniová tyto tendence ještě znásobila. Mnohým americkým představitelům dala najevo, že do konce tohoto roku od dohody s Čínou odstoupí.

Politicko-ekonomické důvody tedy zřejmě není možné za zvýšeným exportem spatřovat. Statistiky napovídají, že největší změny se za poslední rok odehrály ve farmaceutickém průmyslu, a to u speciálních léků pro terapeutické a preventivní účely. Vývoz této skupiny výrobků se totiž v únoru meziročně navýšil z 98,5 milionu na 1,84 miliardy euro a je patrné, že právě tento segment stál za zhruba dvěma třetinami celkového italského exportu do Číny.

Zájem o látku UDCA

Italská média spekulují, že hnací silou je prudce rostoucí poptávka po chemické látce UDCA. Ta se používá hlavně v lécích pro léčbu nejrůznějších onemocnění jater. Po Číně se ale bezdůvodně šíří fáma, že tato látka je ideální cestou, jak každý může předcházet onemocnění covid-19.

Je tedy možné, že za obrovským exportním boomem by mohlo stát uvolnění přísných protipandemických čínských opatření a následné prudké rozšíření této nemoci na velkou část země. Většina čínské populace ale podle statistik prodělala toto onemocnění během prosince a ledna, což by tak znamenalo, že se této asijské ekonomice podařilo zotavit dříve, než začal italský vývoz stoupat.

Ani podle analytiků tak poptávka po UDCA takový export dostatečně nevysvětluje. Italská společnost Industria Chimica Emiliana, která je v této zemi největším výrobcem UDCA, dosahuje ročních tržeb kolem 300 milionů euro. To je jen zlomek skokového nárůstu italského exportu do Číny.

K nejistotě navíc přispívá i to, že nejnovější čínské údaje přináší jen málo důkazů o tom, že se tyto výrobky do Asie opravdu tak masově dovážejí.

Možným vysvětlením by ale mohlo souviset se změnami obchodních praktik v Evropě. „Větší italští výrobci léčiv dodávají Číně tolik výrobků vyrobených v Itálii, kolik jen mohou. Někteří z nich přesouvají do Itálie také léky vyrobené v Německu a dalších zemích Evropské unie. Ty ale následně opět vyváží do Číny,“ myslí si ředitel společnosti Eurasia Group, která se touto problematikou v minulých dnech zaobírala.