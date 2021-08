Od příštího léta se vstupným. Benátky zavádějí opatření proti návalu turistů

Zájemci o návštěvu Benátek se tak od příštího léta budou muset před vstupem do města objednat, zaplatit vstupní poplatek ve výši 3 až 10 eur v závislosti na ročním období návštěvy a také budou do města vstupovat skrz elektronické turnikety. Z opatření budou vyjmuti místní rezidenti, děti do šesti let a také lidé, kteří se ubytují v nějakém z benátských hotelů.



Podle deníku The Times italští zákonodárci schválili balíček omezení už minulý týden. Italská média navíc uvedla, že původně byla opatření plánovaná už v roce 2019, ale byla opakovaně odložena a to částečně i kvůli koronavirové pandemii.

S nadměrným turismem se Benátky potýkají dlouhodobě, ačkoliv během špičky pandemické křivky se výrazně omezil. Momentálně však do Benátek přijíždí kolem 80 tisíc návštěvníků denně, což způsobuje zácpu v úzkých uličkách a dopravní problémy především na vodě. Proti dopadům cestovního ruchu už v roce 2017 protestovalo přes dva tisíce Benátčanů, kterým masový turismus výrazně omezuje život.



Právě i kvůli nepříznivé situaci v benátských vodách byl začátkem měsíce zakázan vjezd velkých výletních lodí do centra, jelikož už v minulosti došlo kromě dopravní přetíženosti i k nehodě, kdy výletní loď narazila do přístaviště a zranila pět lidí.