Ať automobilky vyrábějí zbraně, navrhuje italský ministr. Šílené, kontrují odbory

Urso během konání kulatého stolu o automobilovém průmyslu v Římě oznámil, že našel způsob, jak se pokusit zachránit firmy specializované dosud na dodávky dílů pro automobilový průmysl. „Motivujme podniky v automobilovém sektoru k diverzifikaci a přeorientování jejich činnosti na odvětví s vysokým růstovým potenciálem, jako je obrana, letectví a kosmonautika nebo kybernetická bezpečnost,“ prohlásil ministr podle italského listi Il Messagero.

V lednu 2025 se v Itálii vyrobilo přibližně 10 800 aut, přičemž proti stejnému měsíci roku 2024 produkce poklesla o 63,4 procenta. Podle Ursa se podniky nyní musí rozhodnout pro inovaci tím, že se přesunou do silně expandujících a vysoce ziskových odvětví. „Jsme zodpovědná vláda. naším cílem je zabezpečit podniky a chránit jejich zaměstnance,“ dodal.

Podle ministra je také potřeba zvýšit kvalifikaci pracovníků v automobilovém průmyslu. „Vytvoříme zvláštní kulatý stůl s podniky a regiony, který bude řídit přechod, a tedy i nezbytnou průmyslovou přestavbu směrem k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím. Právě v nich máme také národní i evropské šampiony, kteří mohou pomoci,“ doplnil Urso.

Během setkání s odbory a místními úřady ministr Urso vysvětlil, že v tříletém období mezi lety 2025-27 budou prostředky na rekvalifikaci a přeměnu v odvětví činit 2,5 miliardy eur (60 miliard Kč). Většina, asi 1,8 miliardy (43 miliard Kč), se bude týkat rozvojových zakázek a inovačních dohod.

Recept, který nefunguje

Návrh Ursovy exekutivy však okamžitě zkritizovaly odbory. „Byla by to volba, o které ani nechceme diskutovat. Byla by byla absurdní z etického, průmyslového a zaměstnaneckého hlediska,“ komentoval ministrův návrh Samuele Lodi z Italské federace kovodělníků. U růstových odvětví se podle něj lze inspirovat, určitě však není cesta zavírat automobilové továrny kvůli vojenské výrobě, napsal list Il Fato Quotidiano.

Přerod automobilového průmyslu ve zbrojní produkci je podle odborů proveditelná pouze v malé míře. „V malém to jde, ale myslet si, že při tak vysokém stupni specializace, který je dnes přítomen v různých průmyslových odvětvích jako celku, se automobilový průmysl může změnit v obranný průmysl, je zcela nereálné. Bez ohledu na všechny politické a morální ohledy,“ uvedl generální tajemník Italské federace kovodělníků Gianluca Ficco.

Ministr v helmě

„Jsme na pokraji šílenství. Pod záminkou ochrany pracovních míst uvažuje Urso o plánu přestavby, který by pro naši ekonomiku a automobilový průmysl nebyl ničím jiným než smrtící,“ uvedlo Hnutí pěti hvězd. „Chtějí válečnou ekonomiku,“ argumentovala místopředsedkyně strany Chiara Appendinová.

Podle ní si zbraně žádají další zbraně a závody ve zbrojení si žádají válku. „Budeme se důrazně a všude stavět proti tomuto podlému plánu.“ dodala. Hnutí pěti hvězd připomnělo škrtnutí čtyř miliard do automobilového fondu a označilo Ursův nápad za recept, který nefunguje.

„Je to tragikomedie,“ komentoval ironicky exministr pro hospodářský rozvoj a člen Hnutí pěti hvězd Stefano Patuanelli. „Urso je ministr v helmě, o ekonomických aktivitách mluví, jako by si hrál s dětskými tanky. Z tohoto kousku mrazí pro jeho nedostatek etiky a také proto, že postrádá ekonomické uvažování,“ říká Luana Zanellaová ze strany Zelená Evropa

Itálie není jedinou zemí, v níž probíhá debata o spolupráci mezi automobilovým a vojenským průmyslem. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume ve čtvrtek prohlásil, že společnost je otevřená přispět k přezbrojení tím, že zváží výrobu vojenských vozidel. Žádné konkrétní nabídky ke spolupráci sice zatím nedostala, podle Blumeho je ale firma připravena se relevantními koncepty zaobírat, uzavřel list list Il Fato Quotidiano.