Antonio Maria Vasile je šéf letišť v Apulii, kraji, který na mapě tvoří pomyslný podpatek italské boty Apeninského poloostrova. Začal před dvěma lety intenzivně pracovat na přímém spojení mezi ním a Spojenými státy. Snažil se přesvědčit dopravce, aby se přestali soustředit na Neapol nebo Sicílii, ale zaměřili se právě na Bari. Tvrdil, že hlavní město tohoto regionu nabízí stejně bohatou kulturu, historii i kuchyni a zaslouží si jejich čas a peníze.

„Nechceme být odsunuti do vedlejší role,“ říká s odkazem na hluboce zakořeněné předsudky nejen Italů vůči ekonomicky zaostalejším regionům, které se nacházejí jižně od Říma.

Jeho úsilí se konečně vyplatilo koncem loňského roku, kdy italský dopravce Neos oznámil zahájení přímých letů mezi Bari a Kennedyho letištěm v New Yorku od prvního červnového týdne. To je vůbec první linka spojující Apulii se Spojenými státy, píše americký list The New York Times.

Sezonní lety budou probíhat jednou týdně až do října. Vasile v nich nyní vidí příležitosti pro celou Apulii od venkovských hostinců až po přímořské vesnice, ale také pro své město, ve kterém žije přibližně 330 000 obyvateli.

Hrdost znovuobjevená

Přístavní město na Jadranu bylo kdysi pouhou zastávkou či vstupní branou do nádherných plážových letovisek v jižní Apulii nebo do Řecka, kam se lidé odtud dostanou trajektem. Bari bylo dlouhé roky pro většinu turistů až příliš ospalé, jeho staré město naopak zase trochu nebezpečné, že ho i místní obyvatelé považovali za nepřístupné.

Mnoho půvabů Apulie, nádherné pobřeží, krásná architektura anebo uvolněná atmosféra, však v posledních letech udělalo z regionu hojně navštěvovanou destinaci. Mezi pravidelné návštěvníky Apulie patří zpěvačka Madonna anebo herečky Helen Mirrenová či Meryl Streepová. Zájem celebrit se samozřejmě odrazil i v návštěvnosti obyčejnějších turistů. „Díky tomuto velkému zájmu turistů se obyvatelům Bari podařilo znovu objevit trochu hrdosti,“ říká starosta města Vito Leccese. „Čím více turistů přijíždí, tím důležitější se cítíme, protože to znamená, že naše město je oblíbené.“

Mezi obyvateli však panují i obavy, že i Bari, ačkoli to není Florencie, Řím nebo Benátky, by mohli zaplavit turisté anebo město alespoň výrazně přetvořit. V centru prudce vzrostly nájmy, neboť mnoho majitelů změnilo své nemovitosti na krátkodobé pronájmy. Starší lidé se museli odstěhovat dál. Stejně tak odešli i studenti dvou městských univerzit představující právě tu demografickou skupinu, kterou je podle místních představitelů třeba udržet.

Právě oni mohou pomoci zvrátit desetiletí trvající odliv mozků, který postihl celou Itálii, zejména však jih, protože mladí lidé hledají lepší práci jinde. „Bari má renomé destinace, kterou jenom projíždíte,“ říká dvaadvacetiletá studentka politologie Mery Coppolecchiaová. „A je to škoda, protože když tu nezůstanou absolventi a studenti, tak kdo potom?“ dodává.

S ní souhlasí i 21letá studentka práv Gabriele Tedescová. „I když tu zůstaneme, zdejší cestovní ruch není nic stabilního,“ tvrdí. Upozorňuje, že mnoho pracovních míst v pohostinství je pouze sezonních nebo málo placených. „Není to něco, co by mohlo udržet ekonomiku města i v dlouhodobém horizontu,“ dodává mladá Italka.

Město se odemklo

„Město se neuvěřitelně proměnilo, a to ze všech hledisek,“ říká Gianrico Carofiglio, spisovatel a bývalý prokurátor. V mládí se také vyhýbal některým čtvrtím, protože byly plné zločinu. Dnes tu přibylo obchodů a kaváren. Více je i kultury, včetně každoročního filmového festivalu. „Bylo to, jako by se něco odemklo a město se stalo zajímavým místem plným života a příležitostí,“ dodává bývalý prokurátor. Je to podle něj místo, kam lidé přicházejí a žasnou.

Nejvíce se změnilo Bari Vecchia neboli Staré Bari, historické centrum, kdysi ovládané zločineckými gangy. Nyní návštěvníci při pěších prohlídkách nejčastěji navštěvují dva velkolepé kostely: katedrálu a baziliku svatého Mikuláše a méně známou katedrálu svatého Sabina.

Ředitel letiště Vasile si jasně uvědomuje, že zatím se většina turistického ruchu v Bari se soustředí na nejteplejší měsíce, na rozdíl od Říma a Benátek, které mají dostatek návštěvníků po celý rok. V zimě se cestovní ruch v Bari natolik zpomalí, že mnoho obchodů se suvenýry ve starém městě bývá zavřených dlouho do jara.

I tak si dokáže představit blízkou či vzdálenější budoucnost, kdy se Bari stane celoroční turistickou destinací. Doufá, že lety z New Yorku by mohly být jen začátkem. „Uvědomili jsme si nové možnosti,“ uzavřel podle amerického deníku.