Istanbul sužuje mořský sliz. Může za to odpadní politika, říkají kritici

Situace se zatím nelepší, ač se istanbulská radnice pobřežní vody snaží už řadu týdnů od slizu čistit.



„V tomto období obvykle bývá pod hladinou minimální viditelnost, nyní to tam ale vypadá jako město zasypávané půl roku sopečným prachem. Připomíná to místo po jaderném výbuchu,“ popsal podmořský svět v jednom z míst u Istanbulu jeden z místních potápěčů. „Nejhorší jsou ale obrázky mnoha mrtvých ryb, které pošly, protože nemohly dýchat,“ citoval potápěče portál Duvar. Sliz vytváří pokrývku na hladině, ale může sahat i do hloubky několika metrů.

Mořský sliz se nyní hojně rozšířil také u města Erdek na jihu Marmarského moře. „Potápěl jsem se dnes do hloubky asi 18 metrů a bohužel proces pokračuje,“ napsal na Twitteru v pondělí Mustafa Sari, děkan fakulty pro výzkum moří univerzity ve městě Bandirma. „Potřebujeme novou odpadní politiku, neměli bychom do Marmarského moře vypustit už ani litr odpadu. Moře je bezmocné,“ dodal Sari. Podle expertů přispívá k přemnožení mikrořas také zvýšení teploty moří, tedy globální oteplování.

Řada odborníků i politiků vyzvali tureckou vládu, aby problém okamžitě začala řešit. „Marmarské moře nemůže kvůli slizu dýchat. Situace je katastrofální a vláda přitom stále problém ignoruje,“ napsal opoziční poslanec Namik Havutça na Twitteru. Dodal, že právě v blízkosti Marmarského moře se soustředí téměř polovina tureckého průmyslu. Havutçův tweet sdílela řada uživatelů sociální sítě se stejnými obavami.

Marmara Denizinde Son Durum .Balıkçılığa ve Turizme ağır darbe.TEDBİR ÇÖZÜM Henüz hiçbir tedbir YOK. pic.twitter.com/zvpYHNEn0U — Av.Namık HAVUTÇA (@namikhavutca) May 31, 2021

Mořský sliz zaplavil Marmarské moře již v minulosti, například v roce 2007. Nyní je ale situace podle místních médií horší. Samotný sliz není nebezpečný, umírají ale kvůli němu mořští živočichové a rybáři nemohou rozhazovat sítě a přicházejí tak o živobytí. Sliz na hladině může být také hostitelem pro nebezpečné organismy.