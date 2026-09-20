Vláda minulý týden oznámila, že v únoru předloží návrh zákona, který by trvale zakázal lov velryb. Pokud by prošel, komerční rybolov by byl legální už jen v Norsku a Japonsku. „V posledních desetiletích parlament zákaz projednával už několikrát a pokaždé neúspěšně. Lov velryb má navíc na Islandu silnou podporu,“ uvedl pro Reuters generální ředitel společnosti Hvalur Kristján Loftsson.
To ovšem není úplně pravda. Podle průzkumu agentury Maskina tuto praxi nepodporuje 40 procent Islanďanů. Třetina s lovem souhlasí a 26 procent zaujímá neutrální postoj.
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„Je to velmi skličující vidět.“ Island navzdory protestům obnovil lov velryb
„Existují pádné etické, veterinární, právní a ochranářské důvody k tomu, abychom věřili, že bude návrh zákona schválen,“ tvrdí mluvčí organizace Humane World for Animals Wendy Higgins.
Odpůrcům vadí zejména to, že neexistuje žádný humánní způsob, jak velrybu zabít, a také fakt, že maso, pro které jsou zvířata lovena, už není na ostrově příliš populární.
Hvalur je poslední islandskou firmou, která se lovem velryb zabývá. V současnosti má ve flotile dvě lodě a během sezony, která trvá od začátku června do konce září, zaměstnává přibližně 150 lidí. „Letos jsme zatím ulovili 85 plejtváků myšoků, přičemž kvóta je 150 kusů,“ dodává Loftsson.
Plejtvák myšok je po plejtváku obrovském druhým největším živočichem na světě. Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) je celosvětově klasifikován jako „zranitelný“, avšak v severním Atlantiku se řadí k „méně ohroženým“ druhům, které by měly řízený lov zvládnout.