Island ohrožuje turistická bublina. Klíčový sektor stagnuje

Zdá se, že růst islandského cestovního ruchu dosáhl svého vrcholu. Zatímco v roce 2016 navštívilo zemi o čtyřicent procent víc lidí, než v předchozím roce, loni už tento nárůst nepřesáhl 25 procent. Ze zprávy islandské banky Arion vyplývá, že letos by měl nárůst počtu turistů klesnout pod patnáct procent.

Zpomalování růstu počtu návštěvníků Islandu může zasáhnout tamní aerolinky, které je na ostrov přivážejí. Kapacity leteckých společností, které s rozmachem turismu prošly zásadní expanzí, tak mohou v příštích letech zůstat nevyužité. Agentura Bloomberg píše, že jde o podobný příběh, jaký před desíti lety zažily tamní banky.

Turistická bublina?

Turismus přitom představuje nejdůležitější součást islandského hospodářství a na hrubém domácím produktu země se podílí dvanácti procenty. Islandský cestovní ruch má za sebou desetiletý boom, během nějž počet návštěvníků země vzrostl více než čtyřnásobně. Loni navštívily severskou zemi přes dva miliony turistů. Enormní zájem o dovolenou mezi gejzíry však vyvolal spekulace, zda se nejedná o „bublinu“.

„Nekontrolovaný nárůst počtu lidí navštěvujících zemi s pouhými 330 tisíci obyvateli způsobil obavu, že islandská infrastruktura nevydrží,“ napsal deník The Daily Telegraph.

Aerolinkám klesají zisky

Pokud se však počet turistů začne snižovat, zemi to může způsobit ekonomické problémy. V příštím roce už podle předpovědi tamní centrální banky nebude islandskému HDP dominovat turismus.

A islandské aerolinky to již pociťují. Například společnost Icelandair Group, mateřská firma islandských aerolinek Icelandair, vydala v říjnu varování před poklesem zisku. Zhruba ve stejné době ji opustil i její výkonný ředitel.agentura Bloomberg.

Tyto aerolinky společně s nízkonákladovou leteckou společností Wow Air přivážejí do země většinu turistů. Wow Air se navíc staly předmětem spekulací, když vybraly dodatečné finanční prostředky na svůj provoz pomocí emise dluhopisů. Společnost potom na zimu zrušila některé lety do Edinburghu, Stockholmu nebo San Francisca a zdůvodnila to zpožděním dodávek letadel Airbus A330.

Bloomberg podotýká, že značné omezení letů uvedly i další severské aerolinky, Primera Air. Ty navíc letos v říjnu již vyhlásily bankrot (o krachu těchto aerolinek jsme psali v tomto článku). Na komplikace v islandském hospodářství reaguje i hodnota tamní měny, která setrvale klesá od letošního března. Islandská centrální banka už kvůli tomu musela intervenovat, aby se tamní měna skokově nepropadla.

Rovněž Mezinárodní měnový fond v září varoval před riziky, které islandské ekonomice hrozí. Kromě ochlazení turismu ohrožují tamní hospodářství také dopady eskalujícího obchodního napětí ve světě nebo nejistota kolem vyjednávání o brexitu. Srovnání s vleklou krizí z roku 2008 však guvernér islandské centrální banky Már Guðmundsson odmítá.