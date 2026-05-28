Island předstihl Švýcarsko a je nejdražší zemí na světě. Mohou za to i turisté

  12:00
Nejdražší zemí světa je Island, ukázaly výpočty tamního odborového svazu. „Cenová hladina v zemi ohně a ledu nyní převyšuje tu švýcarskou o tři procentní body,“ uvedl Vilhjalmur Hilmarsson, ekonom z odborového svazu Viska. Vycházel při tom z dat Eurostatu a islandské centrální banky. Ceny v zemi naposledy překonaly ty švýcarské v roce 2018.
Islandská koruna | foto: Profimedia.cz

Supermarket Krónan v Reykjaviku (28. června 2025)
Obchůdek v centru Reykjavíku na snímku z 23. února 2011
Tento vývoj ilustruje problémy malé ekonomiky, která je náchylná k výkyvům mezi hospodářským boomem a krizí. Po pandemii prudce vzrostl turistický ruch, klíčový motor zdejšího růstu, což podpořilo oživení i růst cen, který se centrální banka snaží jen obtížně zkrotit, píše agenura Bloomberg

„Turismus výrazně přispívá k inflaci ve službách. Tlak poptávky ze strany turistů tlačí vzhůru mzdy,“ řekl Hilmarsson. Další velkou složkou je podle něj bydlení, které je turismem přímo ovlivněno. „Turisté například prostřednictvím Airbnb ztěžují místním obyvatelům přístup k bydlení,“ dodal. Nedávný průzkum islandské turistické centrály navíc ukázal, že vyšší ceny začínají návštěvníky odrazovat.

„Z dlouhodobého hlediska Island nebuduje dostatečně produktivní odvětví,“ uvedl Hilmarsson. Podle něj je země příliš závislá na odvětvích náročných na pracovní sílu, která budou neustále vytvářet inflační tlaky. „Potřebujeme rozvíjet více pilířů ekonomiky,“ uzavřel.

