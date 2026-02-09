Když je na molu až příliš těsno. Fanoušci seriálu vzali útokem švýcarskou ves

Autor:
  20:00
Malá švýcarská obec Iseltwald se stala nečekaným magnetem turistů. Na molo ležícím na jižním břehu Brienzského jezera totiž začaly proudit davy fanoušků jihokorejského seriálu Láska padá z nebe. Po stížnostech obyvatel se místní zastupitelé rozhodli zasáhnout a počet turistů omezit. Za vstup na molo musí nyní návštěvníci zaplatit poplatek.
Pár na molu na Brienzském jezeře. Zde se natáčela scéna seriálu Láska padá z...

Pár na molu na Brienzském jezeře. Zde se natáčela scéna seriálu Láska padá z nebe (20. srpna 2022) | foto: ČTK

Turistky pózují na molu na Brienzském jezeře (20. srpna 2022)
Obec na místo nechala nainstalovat turniket. (2. června 2023)
Obec na místo nechala nainstalovat turniket. (21. května 2023)
Obec Iseltwald leží na břehu Brienzského jezera ve švýcarských Alpách. (2....
5 fotografií

Manželé Stefanie a Caleb Rouseovi z Pittsburghu se do švýcarské obce vydali v říjnu loňského roku během své třítýdenní cesty po Evropě. Než se dostali na molo, kde probíhá jedna z romantických scén, čekali skoro dvě hodiny.

Aby na místě umocnili zážitek, pustili si hudbu ze seriálu. „Hudba hrála, slunce zapadalo, a my jsme tancovali kolem mola. Byl to takový sladký romantický okamžik,“ cituje slova osmatřicetileté Stefanie Rouseové americký portál The Washington Post .

Fanoušci seriálu, který měl premiéru v roce 2019, místo začali navštěvovat poté, co se po koronavirové pandemii otevřely hranice. Podle manažerky turistické agentury Bönigen-Iseltwald Titie Weilandové se do Iseltwaldu, kde žije 400 obyvatel, denně začalo sjíždět až tisíc lidí.

„Bylo to aktivní lodní molo, ale využívalo se jen velmi málo. Stalo se velmi slavným až díky seriálu. A pak přišel ještě jiný druh slávy. Lidé se tam chodí dívat na ostatní lidi, kteří tam přijeli kvůli seriálu,“ řekla Weilandová.

Láska padá z nebe

(Crash Landing on You) je jihokorejský romantický seriál, který sleduje příběh bohaté jihokorejské dědičky.

Nehoda při paraglidingu zavede hlavní hrdinku do Severní Koreje a také do života armádního důstojníka, který se rozhodne jí pomoct.

Seriál byl distribuován na Netflixu, což mu pomohlo získat mezinárodní popularitu.

Podle ní v roce 2022 do vesnice jezdívalo dvanáct autobusů denně. Turisté většinou vystoupili, vyfotografovali se u mola a následně spěchali zpátky na autobus, aniž by navštívili jiná místa.

„Pěší a automobilová doprava také frustrovala obyvatele při jejich každodenním dojíždění nebo poklidných procházkách,“ uvedla Weilandová. Někteří místní si podle ní také stěžovali, že se jim na pozemcích potulují cizí lidé.

Méně autobusů a zpoplatněno molo

Obec se proto rozhodla omezit počty turistických autobusů. Aktuálně během opravy náměstí, která začala v září loňského roku, navíc musí ty velké parkovat a vysazovat cestující na okraji obce.

Na molo se obec rozhodla také nainstalovat turnikety, za vstup je nutné zaplatit pět švýcarských franků (asi 130 Kč). Zpoplatněny byly také veřejné toalety.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

Na facebookové stránce Switzerland Tourism Tipps, která se věnuje cestování po Švýcarsku, se ne všem zpoplatnění mola líbí. Někteří lidé sdíleli tipy, jak se placení vyhnout.

V roce 2024 obec vybrala za vstup na molo přibližně 307 000 dolarů (6,3 milionu Kč) a za toalety přibližně 7 542 dolarů (155 tisíc Kč). Vybrané prostředky mají pomáhat hradit odvoz odpadu, čištění toalet a další údržbu.

„Mnoho návštěvníků teď na molo vůbec nechodí. Prostě si udělají fotky hned vedle něj. Takže z toho neplyne žádné závratné množství peněz,“ uvedla Weilandová.

Podle manželů Rousových bylo zavedení turniketů dobrým krokem a přispělo k větší civilizovanosti a pořádku. Turisté se podle nich netlačí na molo a trpělivě čekají, až na ně přijde řada, uzavírá americký portál.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Když je na molu až příliš těsno. Fanoušci seriálu vzali útokem švýcarskou ves

Pár na molu na Brienzském jezeře. Zde se natáčela scéna seriálu Láska padá z...

Malá švýcarská obec Iseltwald se stala nečekaným magnetem turistů. Na molo ležícím na jižním břehu Brienzského jezera totiž začaly proudit davy fanoušků jihokorejského seriálu Láska padá z nebe. Po...

9. února 2026

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

9. února 2026

ČD mají novou dozorčí radu, je v ní bývalý ministr Ťok nebo exposlanec Rozvoral

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích.

Řídící výbor Českých drah (ČD) dnes vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady dopravce. Mezi nově jmenovanými je bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), bývalý slovensky ministr hospodářství Vazil...

9. února 2026  16:59

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  16:51

Těžba lithia zase o něco blíž. Kraj schválil vymezení ploch v Krušných horách

Průzkumný vrt v Cínovci

Zastupitelé Ústeckého kraje napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Podle místopředsedy představenstva...

9. února 2026  12:50,  aktualizováno  16:28

Ve Španělsku stávkují strojvedoucí. Pokles bezpečnosti je neúnosný, tvrdí odbory

Lidé se ptají na směr a jízdní řády vlaků na nádraží, protože kvůli celostátní...

Španělští strojvedoucí zahájili v pondělí třídenní stávku na protest proti špatným bezpečnostním podmínkám, které v lednu vedly ke dvěma smrtelným nehodám v Andalusii a Katalánsku. Hlavní odborový...

9. února 2026  15:32

Konec nepřekvapil, už jsme se nescházeli, říkají bývalí členové k rozpuštění NERV

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček s premiérem Andrejem Babišem...

Národní ekonomická rada vlády NERV končí, oznámila v pondělí ministryně financí Alena Schillerová. Její bývalí členové nejsou krokem nijak překvapeni. Delší dobu už neměli žádné schůze.

9. února 2026  13:22

Excalibur Army získala rekordní exportní kontrakt na vozidla Patriot

Advertorial
Obrněné vozidlo Patriot

Skupina CSG prostřednictvím společnosti Excalibur Army uzavřela v regionu jihovýchodní Asie kontrakty na dodávku obrněných vozidel Patriot v různých variantách v celkovém počtu přes 100 kusů. Celková...

9. února 2026

Útěk od reality. Cena reklamy na Super Bowlu dosáhla rekordních deseti milionů dolarů

Levi’s Stadium v kalifornské Santa Claře během vystoupení Bad Bunnyho v...

Cena půlminutového reklamního spotu na letošním finále ligy amerického fotbalu Super Bowl se vyšplhala na rekordních více než deset milionů dolarů (204,3 milionu Kč), v průměru vyšla zhruba na osm...

9. února 2026  11:16

Turistů v Česku přibývá. Loni se jich v zemi ubytovalo 23,55 milionu

Český Krumlov, zapsaný na seznamu UNESCO, je vytíženým cílem turistů z celého...

V Česku se v loňském roce ubytovalo 23,55 milionu hostů, meziročně o 3,2 procenta víc. Přibylo návštěvníků z ciziny i Česka. V hromadných ubytovacích zařízeních strávili 59,1 milionu nocí, počet...

9. února 2026  10:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou (zleva) Vladimír Holovka,...

Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli...

9. února 2026  9:59

Aerolinky mířící na Kubu čeká problém, ostrov zastaví dodávky paliva

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...

Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na pondělí agentury...

9. února 2026  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.