Manželé Stefanie a Caleb Rouseovi z Pittsburghu se do švýcarské obce vydali v říjnu loňského roku během své třítýdenní cesty po Evropě. Než se dostali na molo, kde probíhá jedna z romantických scén, čekali skoro dvě hodiny.
Aby na místě umocnili zážitek, pustili si hudbu ze seriálu. „Hudba hrála, slunce zapadalo, a my jsme tancovali kolem mola. Byl to takový sladký romantický okamžik,“ cituje slova osmatřicetileté Stefanie Rouseové americký portál The Washington Post .
Fanoušci seriálu, který měl premiéru v roce 2019, místo začali navštěvovat poté, co se po koronavirové pandemii otevřely hranice. Podle manažerky turistické agentury Bönigen-Iseltwald Titie Weilandové se do Iseltwaldu, kde žije 400 obyvatel, denně začalo sjíždět až tisíc lidí.
„Bylo to aktivní lodní molo, ale využívalo se jen velmi málo. Stalo se velmi slavným až díky seriálu. A pak přišel ještě jiný druh slávy. Lidé se tam chodí dívat na ostatní lidi, kteří tam přijeli kvůli seriálu,“ řekla Weilandová.
Láska padá z nebe
(Crash Landing on You) je jihokorejský romantický seriál, který sleduje příběh bohaté jihokorejské dědičky.
Nehoda při paraglidingu zavede hlavní hrdinku do Severní Koreje a také do života armádního důstojníka, který se rozhodne jí pomoct.
Seriál byl distribuován na Netflixu, což mu pomohlo získat mezinárodní popularitu.
Podle ní v roce 2022 do vesnice jezdívalo dvanáct autobusů denně. Turisté většinou vystoupili, vyfotografovali se u mola a následně spěchali zpátky na autobus, aniž by navštívili jiná místa.
„Pěší a automobilová doprava také frustrovala obyvatele při jejich každodenním dojíždění nebo poklidných procházkách,“ uvedla Weilandová. Někteří místní si podle ní také stěžovali, že se jim na pozemcích potulují cizí lidé.
Méně autobusů a zpoplatněno molo
Obec se proto rozhodla omezit počty turistických autobusů. Aktuálně během opravy náměstí, která začala v září loňského roku, navíc musí ty velké parkovat a vysazovat cestující na okraji obce.
Na molo se obec rozhodla také nainstalovat turnikety, za vstup je nutné zaplatit pět švýcarských franků (asi 130 Kč). Zpoplatněny byly také veřejné toalety.
Na facebookové stránce Switzerland Tourism Tipps, která se věnuje cestování po Švýcarsku, se ne všem zpoplatnění mola líbí. Někteří lidé sdíleli tipy, jak se placení vyhnout.
V roce 2024 obec vybrala za vstup na molo přibližně 307 000 dolarů (6,3 milionu Kč) a za toalety přibližně 7 542 dolarů (155 tisíc Kč). Vybrané prostředky mají pomáhat hradit odvoz odpadu, čištění toalet a další údržbu.
„Mnoho návštěvníků teď na molo vůbec nechodí. Prostě si udělají fotky hned vedle něj. Takže z toho neplyne žádné závratné množství peněz,“ uvedla Weilandová.
Podle manželů Rousových bylo zavedení turniketů dobrým krokem a přispělo k větší civilizovanosti a pořádku. Turisté se podle nich netlačí na molo a trpělivě čekají, až na ně přijde řada, uzavírá americký portál.
