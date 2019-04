Plivanec a rasistické nadávky v letadle poslaly Irku na půl roku za mříže

K incidentu na palubě letadla z Bombaje do Londýna došlo loni v listopadu. Simone Burnsová si po snídani začala objednávat alkohol a podle vyjádření, která zazněla u soudu, byla „velmi protivná“.

Poté co ji posádka odmítla naservírovat čtvrtou 2,5decilitrovou láhev červeného vína, reagovala vulgárními a rasistickými urážkami na její adresu. Jednomu z členů palubní posádky dokonce plivla do obličeje.

Od soudce si minulý týden Burnsová vyslechla, že “zkušenost s opilcem, který se chová iracionálně, je v prostoru letadla děsivá a zejména při letu na dlouhou vzdálenost představuje potenciální bezpečnostní riziko”.



Let z Indie do Velké Británie trval přes devět hodin, Burnsová jej absolvovala v byznys třídě společně s dalšími 17 pasažéry. I když samotné letadlo Burnsová svým chováním neohrozila, podle soudce pro „ubohé pasažéry a posádku není v nadmořské výšce 9000 metrů úniku”. Dodal, že „plivnutí přímo do tváře člena personálu z blízké vzdálenosti je mimořádně urážlivé a rozčilující jednání”.

Burnsovou policie zatkla hned po přistání. Kromě šestiměsíčního trestu za opilost na palubě letadla jí nyní soud potrestal také dvěma měsíci vězení za napadení. Jelikož se ke svým činům přiznala, může si tyto tresty odsedět současně.

Zaměstnanci společnosti Air India, kterého poplivala, musí vyplatit odškodné 300 liber (téměř devět tisíc korun). U aerolinek pracuje přes 30 let a podle svých slov podobnou situaci ještě nezažil.