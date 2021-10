Irsko zvýší korporátní daň na 15 procent, ustoupí tím mezinárodnímu tlaku

„Vláda nyní přistoupila na moje doporučení, aby se Irsko připojilo k mezinárodnímu konsenzu,“ komentoval to ministr. „Je to správné, rozumné a pragmatické rozhodnutí,“ dodal. Konečnému verdiktu podle něj předcházela podrobná diskuze mezi členy vlády.



Reforma začne platit nejspíš až od roku 2023 a dotkne se jen nadnárodních firem s ročním obratem vyšším než 750 milionů eur (19 miliard korun). Podle webu BBC tak nová sazba ovlivní 56 irských nadnárodních společností, které zaměstnávají zhruba 100 tisíc lidí, a zároveň 1 500 zahraničních společností, které v Irsku mají sídlo a zaměstnávají přibližně 400 tisíc lidí.

Rozhodnutí irské vlády navazuje na debatu světových lídrů o tom, jak zasáhnout proti gigantickým společnostem, které státům i kontinentům jednoduše přerostly přes hlavu. Politikům vadí, že technologické firmy jako je Facebook, Google nebo Apple, sídlí a daní tam, kde je to pro ně nejvýhodnější, ačkoli vydělávají ve státech po celém světě.

Na červencovém fóru Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se proto státníci dohodli, že je potřeba zavést globální korporátní daň. Irsko v té době bylo proti. Vadila mu jedna konkrétní formulace v dohodě, která říkala, že globální daňová sazba musí činit „alespoň“ 15 procent.

Irsku se slovo „alespoň“ nelíbilo. Obávalo se, že se mezi světovými lídry najde někdo, kdo by do budoucna chtěl prosadit vyšší sazbu. V aktualizovaném textu dokumentu však problematické slovo není, což irští lídři považují za svůj úspěch.

Donohoe změnil názor

Nutno poznamenat, že ministr financí Donohoe se proti globální korporátní dani stavěl už delší dobu a to nejen kvůli zmíněné formulaci. „K zaměření na globální minimální daňovou sazbu mám výhrady. Například k tomu, jaké by to mělo dopady na konkurenceschopnost menších a středních ekonomik, které mají nižší sazby zdanění právnických osob a používají to jako součást svého celkového konkurenčního modelu,“ uváděl šéf irského rezortu financí na jaře tohoto roku.

Nyní ale svůj postoj přehodnotil a otevřeně říká, že i s patnáctiprocentní sazbou bude Irsko schopné podnikatele nalákat. „Budeme i nadále atraktivní lokalitou a budeme nejlepší ve chvíli, kdy se budou nadnárodní společnosti rozhodovat o umístění svých investic,“ věří Donohoe.

Země OECD tento pátek vedly jednání ohledně podrobností kolem globální daňové reformy. Očekává se nicméně, že i po oficiálním podpisu dohody od všech zúčastněných bude nějakou dobu trvat, než se globální korporátní daň dostane do praxe. Státy totiž budou muset reformu propsat do svých vlastních právních norem.