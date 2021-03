Irsko představilo plán na oživení venkova. Práci na dálku zavede z hospod

Irská vláda v tomto týdnu představila pětiletý plán na rozvoj venkova. Jmenuje se Naše venkovská budoucnost (Our Rural Future) a hlavní roli v něm sehrává rozmach práce z domova způsobený koronavirovou epidemií. V Irsku tento plán považují za jeden z nejambicióznějších projektů v historii země.



V menších irských městech a na venkově by podle vládního plánu mohlo vzniknout až 400 lokalit se sdílenými pracovními místy, to by podle vlády zcela zásadně mohlo zvýšit přitažlivost venkova. Vládní strategie počítá s tím, že na venkově budou zůstávat schopní pracovníci a zároveň nově přijdou ti, pro něž není místo výkonu povolání rozhodující.

Místní úřady dostanou od vlády prostředky, aby dosud nevyužívané budovy zařadily do tohoto programu. Firmy a zaměstnanci, kteří se zasadí o práci na dálku z venkova, by mohly čekat jisté daňové úlevy nebo granty.

„V rámci zotavení se z dopadů pandemie covidu-19 máme jedinečnou příležitost dosáhnout vyváženého rozvoje regionů a venkova. Přesun k práci na dálku má potenciál transformovat irský venkov. Pomůže to udržet a zvýšit počet obyvatel ve venkovských oblastech a revitalizovat centra měst,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Heather Humphreysová. Podle ní se díky tomu zkrátí doba pro dojíždění a zredukuje se uhlíková stopa.

Ministryně dále uvedla, že ohledně sdílených hospod jednala s irskou federací hostinských (Vintners’ Federation of Ireland) a koncept vychází z britského Hub in the Pub To je organizace, která se snaží zabránit úpadku malých vesnických hospod a najít pro ně další využití. V době pandemie se malé podniky s existenčními problémy potýkají ještě více.

„Hospody by během dne mohly být využity k různým účelům. Mohly by to být pracovní i komunitní prostory. Momentálně teď řešíme technické detaily, jako je například kvalitní internetové připojení, které je k práci na dálku nezbytné,“ dodala Humphreysová.

Irská vláda už loni oznámila, že ve veřejném sektoru bude muset nadále i po skončení pandemie pracovat 20 procent zaměstnanců z domova. Tento podíl pak bude každý rok až do roku 2025 postupně stoupat.