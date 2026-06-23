Vztahy mezi USA a Íránem jsou napjaté již od roku 1979, kdy íránští teroristé obsadili americké velvyslanectví v Teheránu a zadržovali 52 amerických diplomatů a občanů jako rukojmí. Americké rafinerie následně okamžitě zastavily nákupy íránské ropy poté, co prezident Jimmy Carter zakázal její dovoz, připomíná agentura Bloomberg.
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Objem dovozu, který v roce 1977 dosahoval vrcholu 850 tisíc barelů denně, se během několika měsíců po nástupu ajatolláha Ruholláha Chomejního k moci propadl na nulu.
V následujících letech se do USA dostávaly pouze malé objemy íránské ropy. Poslední barely dovezené před úplným embargem z roku 1995 směřovaly k výrobcům pohonných hmot v Texasu, Louisianě a Mississippi. Podle údajů americké Energetické informační správy (EIA) patřily mezi poslední dovozce íránské ropy v roce 1991 společnosti Chevron Corporation a Marathon Petroleum. Americké rafinerie tehdy odebíraly především středně těžké sirnaté druhy ropy, kterých byl na trhu nedostatek.
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Americké rafinerie na ropě z Blízkého východu závisí i dnes. Od začátku války v Íránu dovážely přibližně 350 tisíc barelů saúdské ropy denně a menší objemy přicházely také z Iráku, dodává Bloomberg.
Írán hledá kupce i v Asii
Podle agentury se bude nyní Írán snažit získat i asijské odběratele. Prodejci, včetně zprostředkovatelů a zástupců íránské státní společnosti National Iranian Oil Company, už kontaktovali rafinerie v Indii, Japonsku, Jižní Koreji a dalších zemích. Írán totiž podle výpočtů Bloombergu skladuje v tankerech přibližně 68 milionů barelů ropy a kondenzátu. Nejméně 80 procent tohoto objemu nemá zatím jasně dané místo určení a mohlo by tak být nabídnuto novým kupcům.
Asijští odběratelé však zřejmě sami mají dostatek zásob, protože si již zajistili alternativní dodávky, které měly nahradit výpadky způsobené několikaměsíčními blokádami Hormuzského průlivu.
„Je nepravděpodobné, že by se Asie zavázala k dovozu íránské ropy, dokud bude americká sankční politika tak proměnlivá a geopolitická situace zůstane velmi nestabilní,“ uvedl Sumit Ritolia, hlavní analytik pro oblast rafinérských dodávek a modelování ve společnosti Kpler.
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„Ještě důležitější je, že rafinerie v Asii mimo Čínu si již zajistily rostoucí objemy ropy, aby pokryly své energetické potřeby.“
Indické rafinerie, které podle jeho slov patří mezi největší dovozce ropy na světě, mají dodávky zajištěné minimálně do srpna. „Realističtějšími oblastmi spolupráce jsou zkapalněný ropný plyn (LPG), petrochemie, hnojiva a širší energetická spolupráce. I zde bych ale byl opatrný s očekáváním konkrétních výsledků vzhledem k nejistotě kolem uvolňování sankcí a postoje Washingtonu,“ uzavřel Ritolia podle Bloombergu.