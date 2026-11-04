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Írán změnil taktiku v Hormuzu. Na tankery útočí drony i nenápadnými čluny

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  12:24
Lodě v Hormuzském průlivu, pohled z Musandamu v Ománu (3. listopadu 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu, pohled z Musandamu v Ománu (3. listopadu 2026) | foto: Reuters

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Írán se znovu snaží narušit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Na obchodní lodě nyní útočí pomocí dronů či malých člunů a útoků navzdory snahám Spojených států o zajištění bezpečnosti stále přibývá. Dopravci se obávají dalších škod a přeprava ropy i kvůli tomu výrazně zdražuje.

K ropnému tankeru proplouvajícímu Hormuzským průlivem se v pátek přiblížil malý člun, jehož posádka na bok lodi připevnila dvě výbušniny a poté zmizela. Krátce nato se ozvaly exploze a ve strojovně plavidla vypukl požár, který tanker na několik dnů odstavil z provozu. Podobných případů v Hormuzu navíc každým dnem přibývá, píše The Wall Street Journal.

Írán se snaží znovu získat kontrolu nad Hormuzským průlivem, kterým před válkou procházela přibližně pětina světových dodávek ropy. Během konfliktu však přišel o velkou část svého námořnictva, kterou zničili Američané, a musel proto změnit způsob boje. Nyní spoléhá především na útoky, proti nimž se však lodě obtížněji brání.

Íránci využívají malé čluny, které se nenápadně pohybují mezi rybářskými loděmi. Jejich posádky sledují proplouvající tankery a informace o jejich poloze předávají obsluze raket či dronů. Teherán tím nahrazuje pobřežní radary, které Američané během války opakovaně bombardovali.

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„Írán může způsobovat značné škody s poměrně nízkými náklady. Útoky navíc mohou přicházet z mnoha různých míst podél pobřeží, což americkým silám ztěžuje jejich včasné odhalení i případné zastavení,“ vysvětlil pro The Wall Street Journal expert Alessio Patalano z londýnské King’s College.

Magnetické nálože i výbušniny

Íránci při útocích využívají mimo jiné podvodní drony vybavené výbušninami. Vrátili se také k magnetickým náložím, které útočníci připevňují přímo na trup plavidla a následně je odpálí. Podobným způsobem Teherán útočil na lodní dopravu už v roce 2019.

Íránské revoluční gardy navíc opakovaně tvrdí, že obchodní lodě poškozují miny rozmístěné v průlivu. Americká armáda však ujišťuje, že námořní cestu od min vyčistila.

Podle představitelů států v Perském zálivu se Teherán těmito prohlášeními snaží především vyvolat mezi lodními dopravci strach a zpochybnit schopnost Američanů zajistit bezpečnou plavbu. Pokud se totiž majitelé tankerů začnou Hormuzskému průlivu vyhýbat, může Írán narušit přepravu ropy, aniž by musel celou oblast skutečně zablokovat.

Zasažených tankerů přibývá

Útoků na obchodní lodě v posledních týdnech výrazně přibylo. Jen během října zaznamenalo britské středisko pro bezpečnost námořní dopravy UKMTO více než 35 incidentů, což bylo nejvíce od začátku války.

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V prvních listopadových dnech pak útočníci zasáhli nejméně pět dalších plavidel. Íránci navíc rozšířili své útoky i na kontejnerové lodě nebo plavidla přepravující plyn.

Američané se snaží obchodní lodě chránit a současně pokračují v blokádě íránských přístavů. V pondělí zaútočili mimo jiné na íránský ostrov Kešm, odkud podle nich hrozí další útoky na lodní dopravu.

Velitel amerických sil Brad Cooper přitom ujišťuje, že Spojené státy mají situaci pod kontrolou. „Neviděl jsem tam vůbec žádné příslušníky íránských revolučních gard,“ prohlásil po přeletu nad Hormuzským průlivem, který absolvoval minulý týden.

Zdražuje ropa i přeprava

Začíná se ukazovat, že návrat lodní dopravy k předválečnému stavu nebude jednoduchý. Podle údajů společnosti Kpler prošlo Hormuzským průlivem v týdnu do 1. listopadu v průměru 7,8 milionu barelů ropy denně, což představuje zhruba 45 procent předválečného objemu. Ještě během října se přitom množství přepravované ropy na čas přiblížilo úrovni před vypuknutím konfliktu.

Útoky se výrazně promítají také do nákladů na přepravu ropy. V polovině října vyšla doprava jediného barelu z Perského zálivu do Asie na téměř 37 dolarů, v přepočtu zhruba 780 korun. Podle Mezinárodní agentury pro energii je to více než pětinásobek ceny před začátkem války.

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Zdražuje přitom i samotná ropa. Severomořský Brent se v úterý obchodoval kolem 102 dolarů za barel, přestože před vypuknutím konfliktu stál jen něco přes 70 dolarů.

„Íránci mohou pokračovat v útocích, udržovat vysoké riziko pro obchodní lodě, zvyšovat náklady na přepravu a držet ceny ropy nahoře,“ uzavřel pro The Wall Street Journal analytik Gregory Brew ze společnosti Eurasia Group.

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