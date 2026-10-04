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Jak se žije Íráncům. Lidé opouštějí Teherán a nemohou si dovolit léky

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  11:00
Majitelé obchodů se shodují, že lidé od začátku války nakupují méně. (26. září...

Majitelé obchodů se shodují, že lidé od začátku války nakupují méně. (26. září 2026) | foto: Reuters

Íránci se kvůli vysokým cenám z Teheránu stěhují. (26. září 2026)
Lidé v Íránu si kvůli válce nemohou dovolit léky a šetří i při nákupu potravin....
Lidé v Íránu si kvůli válce nemohou dovolit léky a šetří i při nákupu potravin....
Majitelé obchodů se shodují, že lidé od začátku války nakupují méně. (26. září...
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Přestože Írán ve válce se Spojenými státy vystupuje velmi sebevědomě, pro běžné občany je každodenní život stále těžší. Kvůli odříznutí od klíčového zdroje příjmu – ropy – si nemohou dovolit nájem, potraviny ani zdravotní pomůcky.

Behnam Riazi provozuje restauraci v Teheránu už řadu let. I když se sám nachází v těžké finanční situaci, ceny zvednout nemůže. „Prodávám s opravdu nízkou marží, protože kdybych zdražil, nikdo by sem nepřišel. Zároveň ale potřebuju práci, takže zavřít taky nechci,“ svěřil se v rozhovoru pro Reuters.

Není jasné, jestli ekonomický tlak USA přiměje Írán k diplomatickému kompromisu. Ještě na začátku roku bezpečnostní složky potlačovaly jakýkoli náznak nesouhlasu a zabíjely tisíce demonstrantů. Teď však kvůli množství každodenních starostí stávky utichly.

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„Živil jsem se jako inženýr a teď si přivydělávám doučováním. S ženou jsme se museli kvůli vysokým cenám z Teheránu přestěhovat, takže žijeme v polovičním slumu,“ popsal čtyřicetiletý Bijan, který doufá, že si brzy našetří dost peněz, aby se mohli přesunout jinam.

Odejít z hlavního města musel i íránský učitel, který si přál zůstat v anonymitě. Ve školách byla na začátku války vyhlášena distanční výuka, takže teď pracuje online z domu své matky. Nemůže si pro ni dovolit léky, a pokud by se obnovilo prezenční vzdělávání, ani cestu zpátky.

Šedesátiletá Hediyeh žije z manželova důchodu a snaží se pomáhat i dalším členům rodiny. „Potřebovala bych peníze na léčiva pro mou matku s Alzheimerovou chorobou a chtěla jsem vnukovi koupit školní pomůcky, protože jde do první třídy,“ řekla.

Omezení nákupů potvrzuje také majitel obchodu Ramin Yousefnia. „Pokud něčeho kupovali třeba pět kusů, tak teď vezmou jen dva. Šetří úplně každý.“

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Výdaje totiž omezují i movitější Íránci. „V porovnání s dřívějším životním stylem zchudli všichni. Minulý týden mi praskla pneumatika u auta, takže jezdím na rezervě. Musím počkat, než seženu něco levnějšího, protože na momentálně dostupné modely nemám peníze,“ řekl architekt vystupující pod iniciálami A. A.

Lidé se proto stále častěji obrací na černý trh. Jeden muž například zaplatil chirurgovi 200 dolarů v hotovosti, aby přeskočil potřebný byrokratický proces a na operaci se dostal co nejdříve. Policie si pak podle svědků stále častěji říká o čím dál vyšší úplatky, uzavřela agentura.

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