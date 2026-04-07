Příjmy Íránu z prodeje ropy o 37 procent, zatímco Omán si polepšil zhruba o čtvrtinu. Na opačné straně spektra stojí Irák, jehož ropné příjmy spadly o 76 procent. Kuvajt momentálně dosahuje propad proti roku 2025 ve výši 73 procent. Obrovské ztráty ropných zisků sčítá i Katar, píše agentura Reuters.
Hormuzským průlivem za běžné situace proudí až pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Jelikož se Katar, Kuvajt nebo Irák z pohledu exportu ropy spoléhají právě hlavně na tuto tepnu, je vývoz ropy a dalších paliv z těchto zemí v meziročním srovnání momentálně o několik desítek procent nižší.
Teherán inkasuje miliardy dolarů navíc
Současná situace nahrává především Íránu, který je do konfliktu s USA a Izraelem přímo zapojený. Může totiž kontrolovat, které tankery budou mít možnost Hormuzem proplout. Teheránu v tomto ohledu vyhovuje i raketový růst cen ropy. Severomořská ropa Brent během několika týdnů zdražila o více než 60 procent.
V době, kdy Kuvajt, Katar nebo Irák jsou od globálního trhu s ropou prakticky odpojené, mnohem menší ztráty počítá nedaleká Saúdská Arábie. Tato země se totiž může spolehnout na svůj ropovod East-West, k jehož výstavbě došlo právě pro případ případných ropných krizí už v minulém století.
Saúdská Arábie tak ve srovnání s Katarem nebo Kuvajtem může i nyní stále exportovat poměrně značné objemy ropy do celého světa. Ačkoliv export saúdské ropy v březnu meziročně klesl o 26 procent, vyšší ceny ropy tento propad objemu více než vynahradily. Rozpočty Saúdské Arábie se mohly těšit z dodatečných příjmů ve výši několika stovek milionů dolarů.
Pro Saúdskou Arábii jsou dodatečné příjmy více než vítané. Rijád totiž již několik let pracuje na diverzifikaci své ekonomiky. Země si uvědomuje, že do budoucna se nemůže spoléhat jen na export ropy a snaží se o nastartování dalších odvětví svého hospodářství. K tomu ale potřebuje dodatečné příjmy.
Situace se může v budoucnu opakovat
Napětí na Blízkém východě ale dál eskaluje. Americký prezident Donald Trump opakovaně Íránu hrozí, že pokud bude Hormuzský průliv i nadále blokovat, může očekávat bezprecedentní útoky. Teherán však zatím dává najevo, že ustupovat nehodlá.
Doprava v Hormuzském průlivu tak zůstává nejistá. „Není navíc vyloučeno, že se situace může v budoucnu opakovat,“ tvrdí analytik Neil Quilliam z think-tanku Chatham House.
Mezinárodní agentura pro energii ve své nedávné zprávě konstatovala, že současný konflikt na Blízkém východě vyvolal největší ropnou krizi v moderních dějinách. Trhy každý den přicházejí o 12 milionů barelů ropy. Útoky navíc vyřadily z provozu mnoho petrochemických závodů po celém Blízkém východě a jejich obnova nebude okamžitá, uzavírá Reuters.