Íránské přístavy opustilo pět obřích tankerů a jeden menší tanker typu Suezmax. Některé z nich už jsou v Ománském zálivu, další loď ve čtvrtek proplouvala Hormuzským průlivem. Teherán se tak může snažit dostat část ropy ze země dřív, než se vývoz kvůli dalšímu vyhrocení situace znovu zadrhne, píše agentura Bloomberg.
Takový objem ropy odpovídá zhruba týdennímu íránskému exportu před začátkem války. Není ale jasné, zda se pro íránskou ropu najdou kupci. Spojené státy tento týden stáhly výjimku, která Íránu umožňovala prodávat ropu na světových trzích, a obchodníci tak mohou mít z nových dodávek obavy.
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Desítky milionů barelů íránské ropy tak podle Bloombergu zůstaly prakticky uvězněné na tankerech. Současný spěch proto může být snahou Teheránu dostat z přístavů co nejvíce suroviny dřív, než se situace v regionu dál vyhrotí a vývoz bude ještě složitější.
Nervozita na Blízkém východě zase roste
Napětí v regionu znovu vzrostlo poté, co americká armáda druhý den po sobě zaútočila na íránské vojenské cíle. Washington údery označil za odvetu za útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Teherán následně odpověděl útoky na americké základny v oblasti, mimo jiné v Kuvajtu a Bahrajnu.
Lodní doprava v oblasti se kvůli tomu výrazně omezila. Řada rejdařů vyčkává, jak se situace vyvine. Nervozita se rychle přenesla i na trhy. Cena ropy Brent se ve čtvrtek pohybovala kolem 76,50 dolaru za barel a za týden přidala více než šest procent. Od začátku roku je Brent výše zhruba o čtvrtinu, stále však zůstává hluboko pod dubnovým vrcholem kolem 125 dolarů za barel, kdy se investoři obávali návratu rozsáhlé války.
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Spojené státy tvrdí, že Írán porušuje podmínky dočasné dohody útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Teherán se však k posledním incidentům, které se měly týkat i saúdských a katarských energetických tankerů, nepřihlásil.
Spor je i o poplatky za průjezd Hormuzem
Írán naopak trvá na tom, že má právo provoz v Hormuzském průlivu kontrolovat. Po lodích požaduje povolení k průjezdu a mluví také o vytvoření stálého systému správy průlivu, který by mohl zahrnovat i poplatky. Spojené státy a další země to odmítají. Podle nich musí mít obchodní lodě zajištěn volný průchod.
Spojené státy se i přesto diplomatického řešení vzdát nejspíš nechtějí. Jednání s Íránem o trvalé mírové dohodě mají pokračovat i přes poslední střety. Trump sice ve středu naznačil, že příměří je podle něj u konce, zároveň ale dodal, že jednáním bránit nebude. Ukončení konfliktu je pro něj důležité i politicky. Válka je ve Spojených státech nepopulární a podle Bloombergu poškodila jeho podporu před listopadovými volbami do Kongresu.
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Spory o Hormuz jsou však jen jednou částí širšího problému. Jednání mezi USA a Íránem se mají týkat také íránského jaderného programu. Trump požaduje, aby Teherán na více než deset let zastavil obohacování uranu a zároveň se vzdal stávajících zásob uranu obohaceného téměř na úroveň využitelnou pro výrobu jaderné zbraně, uzavírá Bloomberg.