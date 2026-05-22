Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí přibližně pětina světového obchodu s ropou a zemním plynem a toho chce Írán využít. Režim totiž potřebuje prostředky na obnovu ekonomiky. Ačkoliv Omán, který patří mezi dlouholeté spojence Spojených států v Perském zálivu, původně íránský návrh systému plateb odmítal, nyní podle zahraničních médií s Teheránem o možné spolupráci vyjednává, píše The New York Times.
Americký prezident Donald Trump ale íránské snahy o zpoplatnění Hormuzského průlivu dlouhodobě odmítá a jinak to nemá být ani nyní. „Jasně chceme, aby byl zdarma. Nechceme žádné poplatky,“ uvedl Trump ve čtvrtek.
Íránský poplatek odmítá i Rubio
Podobný názor sdílí i americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten varoval, že případné zavedení plateb by výrazně zkomplikovalo mírová jednání s Teheránem. „Bylo by to pro nás nepřijatelné,“ vzkázal íránskému režimu americký politik.
Írán si podle analytiků uvědomil, že jeho vliv na chod globální ekonomiky je i díky Hormuzskému průlivu zásadní. Jakékoli omezení dopravy v Hormuzském průlivu ovlivňuje ceny ropy, zemního plynu i náklady na globální přepravu. Přes úzký průliv mezi Perským a Ománským zálivem totiž každý den proudí miliony barelů ropy směřujících především do Asie, Evropy a Spojených států.
I proto nyní íránské úřady hledají způsob, jak si nad průlivem udržet dlouhodobý vliv a zároveň z něj získávat další příjmy do státní kasy. Na rozdíl od minulosti ale Íránci nejspíš už neuvažují o klasickém mýtném.
Nově má jít spíše o servisní poplatky spojené se správou námořního provozu a dalšími službami. Teherán se tak snaží přijít s řešením, které by alespoň formálně mohlo být v souladu s mezinárodním právem. „Írán se snaží svůj návrh chytře vměstnat do existujícího právního rámce,“ uvedl pedagog James Kraska z Naval War College v americkém Newportu.
Íránské mafiánské praktiky
Podle Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 mají lodě právo proplouvat mezinárodními průlivy bez omezení, pokud dodržují bezpečnostní a ekologická pravidla. Írán sice není signatářem této úmluvy, odborníci ale upozorňují, že princip volného průjezdu je dnes považován za součást mezinárodního práva závazného pro všechny státy.
James Kraska ale zároveň upozorňuje, že pouhé přejmenování mýtného na servisní poplatek stačit nebude. Pokud by šlo jen o jinou formu platby za samotný průjezd, mohlo by to být podle něj v rozporu s mezinárodním právem. Takový postup navíc přirovnal k mafiánským praktikám. „Je to skoro jako když mafie říká, že musíte zaplatit výpalné za ochranu,“ uzavřel Kraska pro The New York Times.